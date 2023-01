Previa. José Luis Gioja y concejales rawsinos visitaron a vecinos del Barrio Valle Grande. Luego, hubo acto con cierre y mensaje del diputado nacional sobre su futuro.

"Siento la necesidad de devolverle a los sanjuaninos y a los peronistas lo que me dieron. Por eso, quiero ser el próximo Gobernador de San Juan", anunció el diputado nacional José Luis Gioja en un acto de su espacio Lealtad Justicialista en el Barrio Valle Grande, Rawson, quien, luego de dar sus motivos, aseguró que "es lo que vamos a hacer". Así, el exmandatario provincial blanqueó por primera vez que peleará por la Gobernación, luego de que evitara definiciones sobre su candidatura.

Gioja tiró las declaraciones el pasado miércoles, aunque trascendieron ayer a través de la difusión de un video y la confirmación de gente de su entorno, como el presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Juan Carlos Salvadó.

El giojismo venía lanzando pistas. Luego de que en agosto del año pasado ingresara el proyecto de ley del nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas, el diputado Leonardo Gioja había afirmado que el espacio "presentará candidato a Gobernador" y había opinado que "me gustaría que sea José Luis Gioja", su tío. En noviembre, el también legislador Juan Carlos Gioja publicó en ese entonces en su cuenta de Twitter que ante "el seguro adelantamiento de elecciones provinciales, y en la imposibilidad legal para que el actual gobernador sea reelecto, se hace necesario crear las condiciones políticas para que José Luis Gioja (su hermano) sea candidato a gobernador".

Tal cual lo indicara Juan Carlos en su tuit y lo manifestara previamente ante este medio, en Lealtad Justicialista entienden que Sergio Uñac no puede ir por un nuevo mandato, ya que indican que va por el tercero porque le cuentan su paso como vice. Sin embargo, en el uñaquismo aseguran, entre otros puntos, que la Constitución (que reformó Gioja) nada dice sobre equiparar los puestos de gobernador y vice, por lo que aseguran que transita su segundo período y puede ir por otro. De hecho, el mandatario lanzó su candidatura a fines de diciembre. DIARIO DE CUYO le había consultado a Uñac si tenía confirmado que el giojismo tendrá su candidato en el Frente de Todos (FdT), a lo que había contestado: "No totalmente, pero creo que sí".

En su discurso del miércoles, Gioja dijo que "quiero ser el próximo gobernador de San Juan para poder hacer lo que falta, lo que se necesita, dejar las boludec... de lado y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo. Esto es lo que vamos a hacer". Lealtad Justicialista, al igual que todo espacio que apunte al máximo cargo provincial en cualquier frente, debe armar candidaturas en al menos 10 departamentos, según el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). Eso implica postulaciones para intendentes y sus respectivos concejales (titulares y suplentes), diputados departamentales y una lista de proporcionales, respetando el intercalado en base a la paridad de género. Todo un desafío. El esquema de votación permite que los votos de los aspirantes a la Gobernación y a las Intendencias, por ejemplo, de una misma alianza se acumulen y vayan a parar al que salió primero, cuyo caudal sirve para competir con el rival de otra coalición, que puede utilizar el mismo mecanismo de tributación.

Además de sus dirigentes y militantes, el giojismo viene contactando a referentes, aunque en algunos departamentos aún no se ve ese trabajo con fuerza, indicaron fuentes consultadas. Ya han ido mostrando cartas, como Facundo Perrone en Rivadavia, Daiana Luna en Chimbas y Natalia Alcaraz en Caucete, por mencionar algunos.

Los otros aliados en el frente oficialista

En una entrevista con DIARIO DE CUYO, Sergio Uñac, líder del PJ y del Frente de Todos (FdT), había señalado que la coalición, de cara a la elección del 14 de mayo, iba a tener dos candidatos a Gobernador "seguro. Y a lo mejor, tres". Entonces, se le consultó si Franco Aranda, exintedente de la Capital, era esa tercera alternativa. "He conversado con él en el último tiempo. No me ha definido. No lo puedo asegurar, pero tampoco sería para descartarlo". En ese sentido, el ex jefe comunal viene eludiendo definiciones. De anotarse para el máximo cargo, tiene que armar candidatos a intendentes y concejales en al menos 10 distritos, además de poner diputados departamentales y proporcionales. No es lo único, ya que la competencia sería con pesos pesado, como Uñac y José Luis Gioja, quien anunció que quiere ser "el próximo Gobernador". Aranda tiene una estructura nueva, el Frente Renovador, que ya se constituyó como partido.

Por otro lado, está el bloquismo, que conduce Luis Rueda, cuyo objetivo es poner candidatos en la mayoría de los departamentos. En la fuerza política analizaron competir para el máximo puesto provincial, pero el presidente le había dicho a este medio que si Uñac iba por la Gobernación (cosa que sucedió), "el bloquismo no presentará candidatos para ese cargo".

Contra el Sipad

En JxC fueron a la Corte de Justicia para dejar sin efecto la implementación del nuevo sistema electoral, entre otros puntos. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el planteo, aunque en el frente dijeron que irán a la Corte Suprema.

Candidatura

El titular de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, había presentado en la Justicia una acción declarativa de certeza sobre la, por entonces, posible candidatura de Uñac. Una jueza civil rechazó el planteo y Fernández dijo que apelará.