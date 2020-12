Supieron tener una muy buena relación, no exenta de ciertos roces por el fuerte temperamento de ambos, pero que, pese a ello, habían logrado sostener. Sin embargo, fuentes calificadas habían asegurado que se había roto el vínculo entre el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y el ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, tras una fuerte discusión, aunque este último lo había negado. La muestra del quiebre fue ayer durante el acto de inauguración del Centro de Abordaje a la Víctima de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), en el que los dos ni se cruzaron ni intercambiaron palabras, salvo al final, cuando se toparon y el cortista hizo un comentario al pasar al jefe de los fiscales y este le puso como una barrera de hielo al no contestarle.

No se trata de una disputa cualquiera, ya que el fiscal General puede trabajar con los ministros y, principalmente, con el o la presidente de la Corte en proyectos para mejorar el servicio de Justicia. La discusión entre dos pesos pesados de la cúpula del Poder Judicial se había gestado por un video institucional en saludo a los empleados judiciales, en el que, según ratificaron las fuentes, De Sanctis le cuestionó a Quattropani que saliera en una mejor posición que él en una de las imágenes. Ese fue el punto de partida, ya que los cruces fueron en aumento y escalaron hacia duros cuestionamientos mutuos por otros temas. El titular del Ministerio Público prefirió no hablar del tema, mientras que el cortista le había negado a este medio la discusión y había señalado que "Quattropani no es mi enemigo", además de manifestar que "nunca he sido de cerrar puertas y darle sentido de definitividad a una controversia".

De Sanctis sí había admitido que cuando observó con sus cuatro colegas dicho video comentó que se sintió "ausente". Pero relató que la presidente Adriana García Nieto le indicó que salía en una de las imágenes, por lo que destacó que pidió disculpas. Su versión difiere con la que había dado a conocer este medio, dado que las fuentes habían confirmado que, en un grupo de Whatsapp interno, el cortista tuvo críticas a la titular del máximo tribunal, en la que la ligaron también sus pares, dado que se había sentido ninguneado por su escasa aparición. El ministro había negado tal situación y, como muestra de unidad, había contado que recorrieron las instalaciones del Cavig en la previa de su inauguración con la presidente y el ministro Daniel Olivares Yapur. Por otro lado, había reconocido que le molestó que entre sus colegas se filtrara el audio de su comentario, pero que el tema ya había sido hablado y aclarado.

De hecho, desde que el caso tomó trascendencia, se vienen dando gestos en la Corte para salvar las diferencias. En el acto de ayer, los cinco cortistas estuvieron juntos y dialogando. En un tramo de su discurso, García Nieto mencionó a De Sanctis en primer lugar a la hora de los agradecimientos a sus pares. Al ser consultada sobre la situación con el ministro para que dé su opinión, la presidente destacó que "no es necesario".

Por su parte, Quattropani estuvo en la segunda línea de autoridades durante el acto, detrás de los cortistas, el vicegobernador Roberto Gattoni y ministros del Ejecutivo, acompañando a la fiscal Claudia Salica, coordinadora de la Unidad de Investigación Fiscal (UFI) en el Cavig (ver aparte). Los agentes del Ministerio Público tendrán un papel central, ya que son clave en el sistema acusatorio. Por eso, se lo vio al titular de la Fiscalía General interactuando con García Nieto y los funcionarios provinciales y dialogando con los cortistas, salvo con De Sanctis.

Postergaciones

Estaba previsto que el Cavig se inaugurara el 25 de noviembre, pero se postergó porque el Gobernador estaba de viaje. Pasó al 27, pero se suspendió, según la versión oficial, por el duelo nacional por la muerte de Diego Maradona. Al final se estrenó y del Gobierno asistió Roberto Gattoni.

Investigación y contención a las víctimas de delitos

Sede. Las autoridades recorrieron el Cavig, el cual dispone de áreas de recepción de denuncias y de contención para la víctima de hechos de violencia de género e intrafamiliar.





En el Centro de Abordaje a la Víctima de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig) actuará la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) para ese tipo de delitos, la cual será coordinada por la fiscal Claudia Salica. En la sede, ubicada en la esquina de Alem y Rivadavia, se recepcionarán todas las denuncias sobre esa materia y hoy se derivarán hacia los respectivos juzgados de turno. Cuando empiece a funcionar el sistema acusatorio, previsto para marzo, serán los fiscales de la UFI Cavig los que llevarán adelante la investigación de los hechos.

No es lo único, ya que la víctima recibirá atención psicológica y médica. Además, funcionará un Área de Articulación y Orientación, la cual coordinará las medidas de abordaje interdisciplinario con las áreas de la Mujer, dependientes del Ejecutivo provincial, de las respectivos municipios o del fuero de Familia del Poder Judicial. También se encargará de hacer un seguimiento a la víctima para poder ayudarla en las necesidades que presente.

Dependiendo de la situación, la mujer podrá recibir lo que se ha denominado Abordaje Inmediato de la Víctima, área que brinda soluciones a problemas inmediatos, como la asistencia médica o la necesidad de refugio, comida o vestimenta. Por eso, habrá personal del Ministerio de Salud Pública y de Desarrollo Humano.

Con el avance del sistema acusatorio, luego entrará a funcionar la UFI Anivi, la que recibirá las denuncias por abusos sexuales contra menores, a la par de la unidad llamada genérica, que contendrá las causas por el resto de los delitos, como homicidios y homicidios culposos (accidentes de tránsito), entre otros.

Estimaciones y equipo

En el Ministerio Público Fiscal calculan que en la UFI Cavig recibirán entre 1.400 y 2.000 denuncias al año. Además del cuerpo fiscal, habrá 14 ayudantes fiscales y 45 policías. El equipo también contará con asistentes sociales, médicas, psicólogas y psicopedagogas.

Presencia

5 Fiscales más acompañarán a la coordinadora Claudia Salica, quienes saldrán del megaconcurso que disparó el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos del sistema acusatorio.