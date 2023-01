Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, y José Peluc, de ADN, le dijeron a este medio que "convocamos a todos los sectores políticos, sociales y gremiales que quieran participar de este frente", el cual está conformado por el Partido Libertario y otras fuerzas ligadas a la figura del liberal Javier Milei. En la invitación, ambos incluyeron a Juntos por el Cambio, aunque Peluc puso condicionamientos, los que no cuestionó el cruzadista. "No pueden venir con un pensamiento de izquierda", destacó el dirigente de ADN, en referencia a la UCR, el Gen, la Coalición Cívica y los que se identifican con Horacio Rodríguez Larreta, siguiendo los lineamientos del líder de La Libertad Avanza. Lo que sonó a un convite orientado directamente al fracaso, en la principal alianza opositora recogieron el guante y referentes hablaron de algo "positivo", de "un primer paso" y de abrir el diálogo para una gran alianza, al punto de que evitaron criticar las definiciones de Peluc.

¿Lo de la Cruzada y ADN fue una movida para despegarse de la idea de que su coalición dividirá votos de la oposición y mostrarse como abiertos a la unidad, la que, si no se da, no será culpa de ellos? ¿La respuesta de JxC va en un sentido parecido, de querer agotar el diálogo para no quedar que pusieron trabas a un gran frente? La convocatoria está hecha, con condicionantes, por lo que se verá si hay verdaderos puentes para, por lo menos, sentarse a hablar.

Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, habló de una convocatoria "generosa, amplia y respetuosa".

El antecedente no es bueno. De cara a las legislativas 2021, el entonces frente Consenso Ischigualasto, integrado por Cruzada, ADN, el Gen y Coalición Cívica a la cabeza, llamó a la unidad con JxC en conferencia de prensa. Sin embargo, en la principal alianza opositora hubo desconfianzas y chispazos y nunca se dio un encuentro entre cúpulas. Los dos espacios fueron separados y JxC perdió por tan solo 1,5 puntos ante el Frente de Todos (FdT), mientras que Ischigualasto rozó el 9 por ciento. El resultado llamó a la reflexión, se abrieron líneas de diálogo y el rechazo al nuevo sistema electoral que impulsó el oficialismo, igual a Lemas, acercó posiciones, al punto que la Coalición Cívica, primero, y el Gen, después, se unieron a JxC.

La Cruzada y ADN se aliaron a nivel nacional con Milei, aunque Avelín rompió el acuerdo luego de polémicas definiciones del "león" sobre la venta de niños, órganos y los elogios a la exprimer ministro británica Margaret Thatcher. Por su parte, ADN afianzó el vínculo con el diputado nacional liberal, al punto que Peluc fue designado por Carlos Kikuchi, armador de Milei, como coordinador del espacio en San Juan. Así, el dirigente local respeta la bajada de línea en cuanto al rechazo a la UCR, el Gen, Coalición Cívica y el "larretismo", con el que comulgan el Pro sanjuanino, Actuar y Producción y Trabajo.

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, de este último partido, dijo que "hay que evaluarlo. Estas son elecciones provinciales y se puede charlar. Es positiva la idea". Ante el condicionante, indicó que, "en principio, son situaciones salvables". El diputado Enzo Cornejo, del Pro, señaló que "todo llamado al diálogo para sumar es bienvenido", mientras que su par Gustavo Usín, de Actuar, manifestó que "me parece una buena idea y vamos a tenerla en cuenta porque entiendo que están invitando a un frente provincial. En JxC no hay facciones de izquierda".

Eduardo Castro, de la UCR, expresó que "me extraña que alguien que ha venido del kirchnerismo (por Peluc) haga un planteo de exclusión de sectores que no sean del anarquismo liberal. No obstante, tenemos la predisposición para escuchar a todos y buscar los consensos". Marcelo Arancibia, del Gen, sostuvo que "es un primer paso" y que Avelín y Peluc, "en 2021, no tenían ningún problema ideológico conmigo", dado que encabezó la lista de diputados nacionales de Ischigualasto.

Reunión para delinear candidaturas

El jueves en la noche se reunieron los referentes de ADN, la Cruzada, el Partido Libertario, Ideas por la Libertad, el Partido Demócrata y disidentes del Pro, entre otros, para ir diagramando el armado electoral (foto). Yolanda Agüero, del Partido Libertario, ya se había lanzado como candidata a Gobernadora y otro espacio liberal apuesta por Agustín Ramírez, hijo del macrista Hugo Ramírez, para que dispute ese puesto. Alfredo Avelín aseguró que la Cruzada presentará un o una postulante de entre tres nombres en danza, aunque las fuentes aspiran a que sea su hermana Nancy. En ADN se verá si se anota Martín Turcumán, presidente del partido, o se lo reserva para otro lugar o, directamente, para la contienda nacional. La bajada de línea es que cada sector pueda abrir una línea interna dentro del frente, sin descartar la posibilidad de mezclar fuerzas y candidatos.

El armado de JxC

Es casi un hecho que el diputado nacional Marcelo Orrego irá como candidato a Gobernador en Juntos por el Cambio (JxC), cuyos dirigentes habían señalado que, en base al nuevo sistema electoral, evalúan cambiarle el nombre al frente. La movida apunta a que una nueva denominación contenga a diferentes sectores y que, dentro de la coalición, los partidos tradicionales de JxC conserven ese sello en una línea interna o subagrupación. En la coalición opositora no son pocos los que quieren que el acompañante de Orrego sea el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, al punto que calificaron la fórmula como potente.

El otro sector que va encaminado a jugar es el de Marcelo Arancibia, del Gen, quien se incorporó y está trabajando en el armado de candidaturas en al menos 10 departamentos, tal cual lo exige el nuevo Código Electoral.

Los dirigentes de JxC venían apostando a que el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, se anotara en la lista de contendientes para la Gobernación, pero el bloquista disidente le ha bajado el pulgar a esa idea.