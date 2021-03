Durante la mañana de hoy, alumnos de los tres colegios preuniversitarios cortaron calle Mitre, frente al Rectorado de la UNSJ reclamando mayor presencialidad para el ciclo lectivo 2021, en contramano de lo que pretende la Universidad Nacional.

"Nosotros deberíamos haber empezado el 16 de marzo, al final lo único que nos han informado es que arrancamos el 5 de abril, pero no nos han dicho nada mas. Estamos exigiendo que se nos informe cuál será la metodología para este año, nosotros reclamamos mayor presencialidad. Es fundamental para nosotros venir a la escuela, el año pasado la virtualidad no funcionó y no queremos perder otro año más", comentó una de las estudiantes de la Escuela Industrial.

Pasadas las 9 de la mañana, alumnos de las tres escuelas dependientes de la UNSJ se concentraron en la esquina de Mitre y Jujuy para reclamar por la presencialidad en las aulas. "Entendemos que hay docentes que son de riesgo y es entendible que den sus clases de manera virtual, pero hay muchos docentes jóvenes que pueden venir a darnos las clases, sobre todo los talleres. Los talleres de mecánica o química son fundamentales y no se puede hacer de manera virtual porque uno no termina aprendiendo todo lo que necesita y educarnos es un derecho que tenemos", indicó uno de los organizadores de la marcha.

Otro de los alumnos que integra el centro de estudiantes de la Escuela Industrial agregó: "El rectorado nos ha informado que este año quieren tener la mayor virtualidad posible y la menor presencialidad posible. Nosotros buscamos justamente lo contrario, debemos cursar las materias presenciales, queremos el contacto esencial con nuestros compañeros y nuestros docentes para tener una educación integral".