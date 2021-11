La municipalidad de 25 de Mayo, que comanda Juan Carlos Quiroga Moyano, debe casi 10 millones de pesos a Energía San Juan por la falta de pago del servicio eléctrico. Por el incumplimiento y la abultada deuda, la compañía acudió a la Justicia y planteó una demanda contra la comuna para obligarla a cancelar el rojo contable. Fuentes calificadas indicaron que el elevado monto y el procedimiento es inusual, ya que los municipios no suelen acumular un saldo negativo tan grande y que, de producirse, recurren a planes de pago para, así, evitar un embargo en las cuentas debido a una decisión judicial. En total, la intendencia de Quiroga Moyano sumó 119 boletas impagas de distintos suministros y periodos diferentes, entre los que se encuentra el propio servicio de electricidad del edificio municipal. Esa deuda es una de las más onerosas y ronda los 400 mil pesos.

La situación de la comuna llamó la atención, ya que Juan Carlos Quiroga Moyano cumplirá seis años al frente del Ejecutivo municipal el 10 de diciembre, por lo que conoce de gestión. Además, también cumplió un periodo como diputado departamental y, antes, estuvo al frente de la intendencia durante ocho años. Por otro lado, al igual que el resto de los distritos, cuenta con recursos propios que le llegan periódicamente a través de la ley de coparticipación municipal. Incluso, en lo que va del año, dichos valores no han perdido frente a la inflación, por lo que, en principio, debería contar con fondos para pagar la luz.

Fuentes oficiales indicaron que el planteo judicial de Energía San Juan se inició a principio de mes y, al tratarse de un reclamo contra una comuna, recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo. El municipio podrá oponer reparos a la demanda si entiende que hay certificados de deuda, presentados por la compañía como prueba, que no corresponden porque fueron cancelados, por ejemplo. Tras ese paso, deberá conformarse un monto total a pagar por el municipio. A su vez, podrá acordar un mecanismo de cancelación, como un plan de pago, pero, si no lo hace, las cuentas comunales serán embargadas hasta cubrir el rojo generado.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder DIARIO DE CUYO, son 119 boletas de luz las que no canceló 25 de Mayo, por un monto total de 9.442.011,56 pesos. Dicho valor no cuenta con los intereses generados, ni con los impuestos correspondientes, por lo que la cifra podrá ser aún más alta. La deuda se originó por la falta de pago del servicio en varias bocas de suministros que dependen de la comuna, como plazas, estaciones de bombeo e iluminación, entre otros. Además, no se trata de boletas correlativas, sino salteadas. Así, hay documentos del mismo suministro, pero que corresponden a meses del año pasado y de 2021. En el caso particular del edificio municipal, hay dos boletas de principio de año: una de enero y otra de abril. La primera, por 168.146,77 pesos, y la segunda, por 211.613,97 pesos. Ambas con fecha de emisión y vencimiento.

Fuentes empresariales indicaron que corresponde el corte del servicio ante facturas impagas, pero, en el caso de las comunas, es el último mecanismo al que se recurre, ya que, en algunos casos, se pueden afectar prestaciones clave destinadas a los vecinos. Previo a la baja, se notifica de la deuda, se convoca a hacer frente a la misma y, de no tener respuesta, se presenta una demanda ejecutiva en la Justicia.

Montos

Las facturas varían en sus valores. Las más bajas tienen importes que no llegan a los 2 mil pesos, mientras que hay otras que superan los 55 mil y los 130 mil pesos. Sólo pocas rompen la barrera del millón de pesos. Hay periodos impagos que se remontan a mediados del 2020 y otros hasta agosto pasado.