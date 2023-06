El diputado nacional Marcelo Orrego, en tándem con el senador Roberto Basualdo, manejaron con brazo de hierro el armado de las listas por los cargos legislativos dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Ambos, justamente, dejarán sus bancas el 10 de diciembre y no sólo pusieron personas de Producción y Trabajo para encabezar los listados, sino que también se reservaron el segundo casillero para la Cámara alta, por lo que hubo socios que quedaron relegados. En la UCR hubo enojo porque, encima, ni fueron tenidos en cuenta, dado que ningún dirigente aparece en la nómina. Por su parte, Actuar obtuvo el tercer puesto titular para la banca de diputado nacional, en poder de Rocío Vázquez, pero lo que, en realidad, fue desilusión, una expectativa frustrada de que Rodolfo Colombo, el líder del partido, fuera reconocido en la primera ubicación de esa categoría, ya que se lo viene señalando como una de las tres patas principales del frente opositor, detrás de Orrego y Fabián Martín.

Son quejas o lamentos por lo bajo, ya que no hubo ningún integrante de esas fuerzas políticas que hablara "a grabador encendido". Tampoco Orrego contestó los llamados de este medio. Eso sí, no se habla de ruptura, teniendo en cuenta que la mira está puesta en tratar de ganar la elección provincial del próximo domingo.

La lista Cambia San Juan lleva como precandidatos a senadores titulares a Emilio Achem y Marcela Montaña, ambos del riñón orreguista, mientras que en la de diputados nacionales están Nancy Picón (diputada local de la mano del rivadaviense Martín), Enzo Cornejo (presidente del Pro) y Vázquez. A su vez, el Pro obtuvo la primera ubicación en la postulación para parlamentario del Mercosur con Claudia Sarmiento.

Lugares. La UCR consiguió espacios en la lista de Bullrich, pero por gestiones del mendocino Alfredo Cornejo. En la lista de Orrego, no hubo ofertas.

Si bien en Actuar sabían que las listas iban a estar encabezadas por miembros de Producción y Trabajo, esperaban un gesto. En el partido capitalino aún tienen presente cuando, en 2021, Colombo sonaba con fuerza para liderar la nómina de diputados nacionales y, por gestiones de la dupla Orrego - Basualdo, finalmente se corrió y la ungida fue Susana Laciar, quien resultó electa. Inclusive, la dirigente compitió el 14 de mayo por la Intendencia de la Capital y se enfrentó a Colombo, al que venció en la interna y al jefe comunal, el peronista Emilio Baistrocchi. Aunque el referente de Actuar cayó en la contienda y quedó tercero, cosechó 9.822 votos, sumado a que tiene una instalación mayor en la provincia que Picón, que también se candidateó por el municipio de Rivadavia y obtuvo 6.890 sufragios, analizaban en la fuerza. Incluso, remarcaban que Colombo sí tuvo un reconocimiento nacional, ya que aparece en puesto número 10 de la lista de proporcionales para el Parlasur de Horacio Rodríguez Larreta, la que encabeza Elisa Carrió, cosa que no tuvo en la provincia.

Ayer hubo muestras de unidad, ya que los dirigentes de Actuar, incluido Colombo, acompañaron a Orrego en la recorrida en Concepción durante la visita del gobernador electo en San Luis, Claudio Poggi.

Por su parte, la UCR no tuvo lugar en la lista de Orrego. Sí hay dirigentes en la que responde a Patricia Bullrich, denominada La Fuerza del Cambio, que competirá en las PASO de JxC. Son María Luisa Velazco, que va como precandidata en segundo puesto para el Senado, y Alfredo Aciar, en la misma posición, pero para la Cámara baja. No obstante, sus ubicaciones responden a las gestiones del diputado nacional radical y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de vínculos con ambos sanjuaninos y con la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. En 2021, el último antecedente, el radicalismo local tuvo el tercer casillero de diputado nacional, que quedó en manos de Alejandra Leonardo, quien va camino a reemplazar a Laciar que fue electa intendenta. Si bien en la UCR local estuvieron atentos a esa movida y a la posibilidad de armar lista si lo hacía Facundo Manes, indicaron que no hubo ni una oferta del lado de Orrego.

> MÁS DETALLES

El Pro

Enzo Cornejo, titular del Pro, consiguió el segundo lugar como diputado nacional, debido a la influencia del partido nacional. El dirigente está jugado con Horacio Rodríguez Larreta. Claudia Sarmiento, en primer lugar para el Parlasur.

Movimientos

Alejandra Leonardo, electa legisladora local, va camino a reemplazar a Laciar en la Cámara baja. Su lugar lo ocuparía Marcela Montaña. Pero esta se candidatea como senadora. Si llegase a entrar, la reemplazaría Alicia Vargas.

Bullrich

La lista “La Fuerza del Cambio” está encabezada, para el Senado, por el bloquista disidente Juan Domingo Bravo y, para Diputados, por María Eugenia Raverta, del Pro. A su vez, Republicanos Unidos y el Gen tuvieron lugares.