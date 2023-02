Después de una semana de análisis y de que la administración central cerrara su paritaria, hoy se reanudará la negociación salarial entre los gremios docentes y el Ejecutivo. Sin adelantar porcentajes, ambos sectores confirmaron que habrá una oferta concreta, la que será debatida por las partes y la que, a su vez, es casi un hecho que se replicará al resto de los sindicatos estatales. En el caso de la Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP), su secretario General, Luis Lucero, confirmó que reiterará el pedido que dejó planteado en el encuentro inicial: que se mantenga, mes a mes, la diferencia favorable entre el índice de incremento salarial alcanzado y la inflación. Esto es, garantizar que todos los meses quede reflejado en el sueldo el logro obtenido en la paritaria pasada. Consultado, el dirigente no indicó qué índice de incremento se debe mantener, mientras que desde Hacienda reflejaron que, con los últimos aumentos entregados, los sueldos han subido casi 10 puntos por arriba de la inflación. Además, Lucero señaló que es "necesario" que las cláusulas de revisión que Nación fijó para mayo y julio "se repliquen" en la provincia, ya que, en dichos encuentros, pueden ocurrir modificaciones que deben ser discutidas en paritarias, como cambios en el salario mínimo docente, conectividad y Fonid. Por su parte, el referente de UDA, Lucio Vázquez, dijo que ven conveniente un acuerdo salarial que implique un "fuerte aumento que impacte rápido", y que la cláusula gatillo se compute al mes anterior, como ocurrió en enero y febrero.

La paritaria docente es clave en materia de discusión salarial, ya que, el acuerdo que se cierre con los maestros, luego se traslada al resto de los empleados estatales. Incluso, sobre ese punto, la ministra de Hacienda, Marisa López, recordó que la reunión con el resto de los sindicatos no docentes está prevista para mañana, pero no descartó que se los convoque hoy. Sobre la postura de UDAP, de que la mejora salarial alcanzada se mantenga mes a mes, la funcionaria no lo descartó al indicar que "hay distintas alternativas para evaluar, no hay una decisión tomada ni propuesta concreta". A su vez, sobre la paritaria nacional, dijo que es una referencia, ya que fija el salario mínimo docente, el que tiene incidencia sobre el salario Neto Docente Provincial Garantizado. Este último resultó un compromiso de la gestión uñaquista en 2022, que se mantendrá para este año y que implica que un docente que recién se inicia no cobrará menos que el mínimo nacional más el 30 por ciento.

Para UDAP, UDA y AMET, la definición de la paritaria nacional será clave en la negociación que se reanudará hoy porque, además del mínimo docente, también se definieron nuevos valores para ítems como conectividad y Fonid, fondos que la Nación distribuye a todas las provincias. La gestión de Alberto Fernández cerró un acuerdo de 33,5 por ciento en tramos: 17,5 por ciento en marzo, un 8 por ciento en mayo y un 8 por ciento en julio, más instancia de revisión para mayo y julio. Sobre el último punto, Lucero dijo que, "incluso, si acordamos cláusula gatillo, ese acuerdo debe tener instancias de revisión y no está mal que se parezcan a las que fijó Nación, porque cada vez que hay paritaria nacional, se modifica el piso y hay novedad en el Incentivo Docente y conectividad. Yo no quiero que la cláusula gatillo me cierre la posibilidad de juntarme de nuevo". Las negociaciones se darán con la presencia de autoconvocados (ver aparte).

Parámetros

La ministra de Hacienda, Marisa López, sostuvo que se mantienen los parámetros de que los sueldos le ganen a la inflación, dentro del límite del recurso provincial y "que se sigan pagando en tiempo y forma". En esa línea, Hacienda va a presentar una oferta. Además, dijo que "estimamos que en los primeros días de marzo ya tendríamos que tener cerrado el acuerdo salarial".

Vigilia de autoconvocados

Docentes autoconvocados marcharon en la previa de la reunión paritaria que se retomará hoy. Los maestros se concentraron en las inmediaciones del Centro Cívico (foto) y se movilizaron alrededor del edificio en reclamo de un aumento y en disconformidad con la representación gremial que tiene en manos UDAP. Además, hoy llevarán adelante una vigilia a la espera de la reunión salarial prevista a las 10. A su vez, el encuentro entre Hacienda y los gremios ATE, UPCN, SOEME, SITRAVIAP, ASPROSA, Sindicato Médico, ATSA y Sindicato de Luz y Fuerza, está prevista para mañana, pero la titular de la cartera contable no descartó que sean convocados hoy por la tarde. En el primer encuentro, que se dio la semana pasada, y, al igual que con los docentes, no hubo propuestas y las partes sólo analizaron el impacto que tuvieron las distintas mejoras que la gestión uñaquista definió en 2022. Es que, además de la suba salarial, hubo modificaciones en valores como antigüedad, refrigerio y asignaciones familiares.

Entre los puntos que analizaron los gremios estatales fue el traspaso de contratados a planta permanente, proceso que se espera que se concrete durante este ejercicio. Incluso, fuentes oficiales indicaron que hay cerca de 400 agentes que han completado la documentación para continuar con el trámite. Además, se planteó la necesidad de estatales jubilados cobren en vida el seguro de la Caja Mutual de Seguros de Vida. Hacienda se comprometió a analizar ese pedido.