En diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, el intendente del departamento Iglesia, Jorge Espejo indicó que esta semana tendrá una agitada agenda de reuniones dentro del partido bloquista para intentar revertir los resultados de las PASO.

En relación a una posible actuación negativa del ex intendente Marinero en relación a los malos resultados obtenidos por el Frente Todos en el departamento, Espejo indicó: "Marinero tiene su pertenencia al partido y sabe lo que significan estas elecciones, pero no creo que tenga injerencia en el resultado. Si creo que hay un núcleo duro detrás de Marinero (ex funcionarios) que están dolidos por no ser gobierno tras 21 años y pueden utilizar las elecciones para manifestarse". Y agregó: "No es que los haga cargo del resultado de las elecciones, entiendo que nosotros tenemos mucha responsabilidad porque generamos una expectativa en la gente que no pudimos cumplir".

La serie de reuniones que tendrá el bloquismo iglesiano esta semana incluye la visita del presidente del partido, Luis Rueda, el próximo viernes. "Es importante que venga Luis y los demás funcionarios para trabajar de manera mancomunada para revertir el resultado en las próximas elecciones. Creo que hay muchas posibilidades de dar vuelta el resultado porque en las PASO hubo mucha gente que votó en blanco o incluso a la izquierda, que aquí en Iglesia no tienen representantes", finalizó Espejo.