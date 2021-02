Los gremios estatales de UPCN, Viales, ATE, ATSA y SOEME y el Ministerio de Hacienda, cerraron ayer parte de su acuerdo salarial. Las entidades que representan a los trabajadores no docentes aceptaron una recomposición salarial del 20 por ciento a partir del marzo, correspondiente a la diferencia entre la suba salarial del año pasado y la inflación del 2020. Es que, a diferencia de los maestros, los estatales comprendieron que el aumento del 13,5 por ciento en el básico del trabajador tuvo un impacto final del 16 por ciento promedio en el recibo de sueldo, por lo que la diferencia con la suba de precios fue de 20 por ciento. Sobre ese punto, la titular de la cartera contable, Marisa López, indicó que "si bien no está definido, es factible que se liquide en un pago". Por otro lado, UPCN, el gremio con mayor representación dentro de los estatales, solicitó a la administración uñaquista una suma extra de 5.000 pesos para este mes, pedido que será evaluado por Hacienda, quien presentará una respuesta el miércoles, cuando las partes se vuelvan a encontrar para discutir el salario del 2021.

El pedido de UPCN radica en que los agentes estatales tuvieron un plus de fin de año de 12.000 pesos que fue liquidado en dos pagos: 6.000 pesos en diciembre y el mismo monto en enero, pero "en febrero no hubo nada. Esto quiere decir que si este mes no tenemos ninguna suma, los trabajadores van a percibir el mismo monto de salario de noviembre", indicó a modo de reclamo el secretario de esa entidad gremial, José "Pepe" Villa. El dirigente expresó que la solicitud "es totalmente coherente" y de darse "compensaría la falta de este mes y ya desde marzo contaríamos con el aumento del 20 por ciento". Por su parte, la ministra López apuntó que "el pedido fue de un monto de al menos 5.000 pesos. No lo apruebo y no lo descarto. Lo tenemos que analizar y evaluar porque nuestra política salarial involucra incrementos siempre a partir de marzo. Esta es una petición extraordinaria que tiene una incidencia importante en el costo". Si bien la funcionaria no dio a conocer de cuánto sería el monto que debería destinar el Gobierno si otorga ese extra, fuentes calificadas indicaron que rondaría los 225 millones de pesos, ya que se aplicaría a todos los 45.000 empleados públicos provinciales.

Respecto al acuerdo por una recomposición del 20 por ciento, la ministra de Hacienda reiteró que "la provincia reconoce que el salario del trabajador se depreció el año pasado. Por eso ofrecemos ese aumento inicial y ahora buscamos un acuerdo salarial que incluya lo que se espera de inflación para el 2021". El objetivo de la provincia es "coincidir con lo que plantea el gobierno nacional, de que los sueldos no pierdan frente a la inflación. El límite siempre va a ser lo que pueda pagar la provincia. Jamás vamos a prometer algo que no podamos cumplir", dijo López.

Quien se expresó marcando esa línea fue el gobernador Sergio Uñac, que en rueda de prensa apuntó que "nos encantaría ganarle a la inflación, pero siempre tiene que haber tope porque los números no son ilimitados. Tiene que haber un piso y un tope. Valoro el esfuerzo que están haciendo los secretarios generales de defender los intereses de los trabajadores, pero también valoro que reconozcan la realidad económica que tiene el mundo, el país y San Juan".

A diferencia de otros años, la gestión uñaquista arrancó las negociaciones salariales con los gremios de manera simultánea. El jueves fue el turno de los docentes y ayer de los estatales, mientras que el lunes será el encuentro con agentes de la Salud (Ver recuadro). Hacienda busca cerrar los acuerdos este mes.

La agenda para la próxima semana



La cartera de Hacienda definió su agenda de reuniones para la próxima semana. El lunes será el turno de los trabajadores de la Salud, por lo que el encuentro se dará junto a la ministra del área, Alejandra Venerando. Luego, el martes volverá a encontrarse con los docentes, donde se espera que se defina un porcentaje de recomposición salarial por el aumento de precios del 2020. Después, el miércoles por la tarde retomará el encuentro con los estatales. En esa reunión se buscará definir el aumento salarial de este año, el que tendrá incluido una instancia de revisión.