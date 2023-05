De acuerdo a la información que maneja el Tribunal Electoral Provincial, pasadas las 16.30 había votado un 65 por ciento del padrón y en el cierre de los comicios, lo hizo el 70%. La cortista y miembro del Tribunal, Adriana García Nieto, explicó que el número se desprende de los datos aportados por las autoridades de mesa a través de la aplicación.

“Muchas autoridades no escanearon el DNI de los electores, por fallas en sus teléfonos o problemas de conectividad y por eso es que el porcentaje no fue exacto”, dijo García Nieto.

Para esta elección se creó una aplicación en la que los presidentes y vicepresidentes de cada mesa tienen contacto directo con el Tribunal Electoral para informar la apertura y cierre de mesas, hacer consultas de manera inmediata y además cargar los datos del escrutinio.

El problema surgió en que, como no es obligatorio su uso y hay problemas de conectividad, algunos no lo utilizaron para escanear el DNI de los votantes para encontrar el número de orden (y de esa manera que quedaran cargados en el sistema) no se conoce con exactitud la cantidad de sanjuaninos que ya emitieron su voto.