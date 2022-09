Elías Robert, exsecretario de Gobierno de Rawson, explicó que el municipio no está adherido a la ley provincial que le prohíbe a los funcionarios la contratación de empresas cuyos dueños sean familiares directos. De esa manera, justificó la compra directa de talonarios para el cobro de tasas municipales por unos 70 mil pesos en 2020 a la compañía de su madre (fallecida). En ese marco, aseguró que no ha cometido ninguna irregularidad. De hecho, en el municipio dijeron que contestarán el planteo presentado por el Concejo Deliberante bajo ese mismo argumento, dijeron fuentes de la gestión del intendente Rubén García.

El caso estalló ayer, luego de que este medio publicara la presunta irregularidad detectada por el área contable y la legal del Concejo Deliberante. Según había contado el presidente de la Comisión de Hacienda, el concejal Fabián Olguín, en el informe había quedado expuesto que el exfuncionario realizó contrataciones de servicios a la empresa de su madre, lo que va en contra de una norma provincial que establece que no pueden existir contratos en el Estado con familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Con esa información, el legislativo comunal, por unanimidad, decidió no aprobar el ejercicio y enviar un pedido de informe al Ejecutivo para que responda sobre la supuesta anomalía. Incluso, Olguín había señaldo que, de no haber una respuesta aclaratoria, no descartaban denunciar los hechos en la Justicia. Además, había ido más allá al sostener que "acá hay responsabilidad del intendente porque no puede ser que no haya estado enterado de esto". También había dicho que, por lo que fija la Carta Orgánica, el jefe departamental es responsable solidario por lo que ejecuten sus secretarios. Los expedientes fueron dos: uno por 48.000 pesos y otro por unos 22.000 pesos. En el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, Robert dijo que "esto tiene un tinte político. Es una acción para dañar mi imagen". El exfuncionario hoy está alineado con Franco Aranda en el Frente Renovador.

Movimientos

Según el análisis de las cuentas municipales de noviembre de 2020, Rawson habilitó en dos oportunidades la contratación del servicio de imprenta a la empresa en la que la madre de Elías Robert era la titular. Los valores ascendieron a unos 70 mil pesos.