El abogado Marcelo Fernández, defensor de Santiago Graffigna, recusó al tribunal que llevará adelante mañana el juicio por la megacausa de las expropiaciones. En líneas generales, el profesional sostuvo que la magistrada Silvina Rosso y sus pares Martín Heredia y Matías Parrón actuaron con parcialidad al no receptar la prueba que ofreció ni fundamentar la negativa. Al cierre de esta edición, fuentes judiciales señalaron que estaba por resolverse el planteo. No es el único abogado que iba a realizar una presentación, ya que su colega Leonardo Villalba, representante legal del ex juez civil Carlos Macchi, iba a efectuar una recusación similar, según había adelantado. El megajuicio se llevará a cabo en el Concejo Deliberante de Capital, en el que hay 13 imputados (abogados, exfuncionarios y exjueces) bajo la sospecha de inflar los valores de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con sumas millonarias de las arcas oficiales.