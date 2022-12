El juicio por la megacausa de las expropiaciones entró en la etapa de la citación a testigos luego de que todos los imputados se negaran a declarar. Se trata de una garantía para los acusados, quienes no están obligados a declarar, aunque pueden hacerlo en otra etapa del debate. Si no dan sus versiones, tales decisiones no impactan en la resolución que tomará el Tribunal. El primero que se abstuvo fue el principal imputado, Santiago Graffigna, quien está en la mira como presunto jefe de una asociación ilícita, de la que habrían participado exjueces, abogados y exfuncionarios, la cual estaba dedicada a inflar los valores de los terrenos que el Estado expropiaba. En segundo lugar, la negativa fue del abogado Horacio Alday, quien, si bien no declaró, indicó que está dispuesto a hacerlo más adelante. La próxima audiencia será mañana, en la que se presentarán testigos, como el ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis, quien podrá responder preguntas por escrito.