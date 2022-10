La previa al inicio del juicio por la megacausa de las expropiaciones estuvo cargada de planteos defensivos, como ha sido una constante en 12 años de tramitación, como la recusación del tribunal, el pedido de beneficios para algunos imputados y hasta una denuncia por el supuesto faltante de fojas en el expediente. Esta última fue desestimada, otras presentaciones fueron rechazadas y las restantes se resolverán en el desarrollo del debate. De esa manera, hoy a las 9 empezará la instancia final de un proceso que generó un escándalo, ya que en el banquillo de los acusados estarán abogados, un ex juez civil y exfuncionarios, quienes están bajo sospecha de integrar una asociación ilícita que se dedicó a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con plata de las arcas oficiales. De hecho, se pagaron 42 millones de pesos y se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones.

El juicio se llevará adelante en el Concejo Deliberante de la Capital y el arranque se caracterizará por la lectura del requerimiento fiscal, que encararán Daniel Galvani y Liliana Marinero, representantes del Ministerio Público. Fuentes judiciales indicaron que el tribunal (presidido por la jueza Silvina Rosso e integrado por sus pares Martín Heredia y Matías Parrón) dispuso que todos los planteos defensivos se realicen de manera oral y en la apertura del debate, es decir, cuando termine la lectura del pedido fiscal de elevación de la causa a juicio.

Las fuentes agregaron que todos los imputados estarán sentados "en primera fila" para que puedan escuchar "claramente" la acusación que pesa sobre ellos. Los que están en la mira como presuntos organizadores de la asociación ilícita son los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, el ex juez civil Carlos Macchi, quien fue destituido a través de un Jury de Enjuiciamiento (ver Sede del ...); los peritos Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos (quienes actuaron para Graffigna); la experito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin; el ex fiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz, y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Los procesados serán asistidos por 10 abogados, entre los que se encuentran defensores privados y públicos.

La querella (el acusador privado) estará en manos del fiscal de Estado, Jorge Alvo, y su equipo, más el abogado Rubén Pontoriero.

La megacausa comprende 15 expedientes de procesos expropiatorios, entre los que se encuentran aquellos que fueron pagados por el Estado y los que se frenaron. En los primeros están los casos denominados "Ruiz, Guillermo" y las causas englobadas en la llamada "Cuesta del Viento", mientras que en los segundos aparecen los expedientes "Canal Playas (Benavides)", "Parque de Mayo", "Basañez" y "Herrería".

Por otro lado, el tribunal dispuso que las audiencias se realicen lunes, miércoles y viernes, mañana y tarde, mientras que el último día en una sola jornada, aunque las fuentes indicaron que la extensión se irá acordando con las partes. De acuerdo a los cálculos, están previstos los testimonios de 60 personas, por lo que se estima que el debate insumirá gran parte del año que viene.

Según trascendió, los defensores Nasser Uzair y Sandra Lebeque solicitaron el beneficio de la probation para sus asistidos, mientras que Leonardo Villalba planteó la recusación de los jueces. No obstante, la resolución del tribunal indica que tales exposiciones se deben hacer tras la lectura del requerimiento fiscal y su resolución se dará en ese momento o se diferirá hacia la etapa de sentencia. Cayetano Dara había radicado una denuncia, pero fue desestimada por Fiscalía.

Otros tres casos

Joaquín Fernández, del Tribunal de Tasaciones, falleció en enero de 2018. En julio de 2021 murió la ex jueza civil Rosalba Marún. Pedro Bazzani, del órgano tasador, fue apartado del proceso por 180 días por una incapacidad sobreviniente.

Tramitación

La denuncia por la megacausa se radicó en 2010 y acumuló 43 cuerpos. En el medio hubo inhibiciones de magistrados por vínculos de amistad con imputados y otros tuvieron participación en distintas instancias del proceso.

SEDE DEL DEBATE

La sede del Concejo Deliberante de la Capital ya tuvo protagonismo en un hecho ligado a la megacausa de las expropiaciones. En 2013 (foto), ese lugar fue el elegido para llevar adelante el juicio de destitución del ahora exjuez Carlos Macchi, quien hoy estará sentado en el banquillo de los acusados, defendido por el abogado Leonardo Villalba. En su momento, el fiscal General subrogante y Fiscalía de Estado acusaron a Macchi de omitir y convalidar más de una treintena de hechos ilegales en juicios y actuar en forma deliberada para inflar el valor de terrenos que expropió la provincia. Por esa denuncia, fue removido para ser denunciado por partícipe de una asociación ilícita. Según lo que definió el tribunal que tendrá en manos el debate, las audiencias en el Concejo Deliberante se llevarán adelante los lunes y miércoles, de 8 a 13 y de 17 a 21, y también los viernes, de 8 a 13. Hoy el inicio se dará a las 9.