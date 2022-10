Hoy a las 9 empezará la instancia final de un proceso que generó un escándalo, ya que en el banquillo de los acusados estarán abogados, un ex juez civil y exfuncionarios, quienes están bajo sospecha de integrar una asociación ilícita que se dedicó a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con plata de las arcas oficiales. De hecho, se pagaron 42 millones de pesos y se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones.

La primera noticia de la mañana fue la declaración en rebeldía del exmiembro del Tribunal de Tasaciones, Eduardo Olivera. Es que el hombre no se presentó en el Concejo Deliberante de la Capital donde se realiza el proceso y tampoco estaba en su casa cuando la fuerza pública.

Todos los imputados están sentados "en primera fila" para escuchar "claramente" la acusación que pesa sobre ellos. Los que están en la mira como presuntos organizadores de la asociación ilícita son los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, el ex juez civil Carlos Macchi, quien fue destituido a través de un Jury de Enjuiciamiento (ver Sede del ...); los peritos Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos (quienes actuaron para Graffigna); la experito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin; el ex fiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz, y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Los procesados serán asistidos por 10 abogados, entre los que se encuentran defensores privados y públicos.

La querella (el acusador privado) estará en manos del fiscal de Estado, Jorge Alvo, y su equipo, más el abogado Rubén Pontoriero.

La megacausa comprende 15 expedientes de procesos expropiatorios, entre los que se encuentran aquellos que fueron pagados por el Estado y los que se frenaron. En los primeros están los casos denominados "Ruiz, Guillermo" y las causas englobadas en la llamada "Cuesta del Viento", mientras que en los segundos aparecen los expedientes "Canal Playas (Benavides)", "Parque de Mayo", "Basañez" y "Herrería".