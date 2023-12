Dentro de las más de 300 derogaciones que integran el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), anunciado este miércoles por el presidente Javier Milei, se encuentra la que le permite a los comercios no farmacéuticos poder vender medicamentos de venta libre. Ante esta situación, en diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, el presidente de la Cámara de Farmacéuticos de San Juan, Carlos Otto, habló de la preocupación que hay en el sector.

"Abre puertas complejas a la venta de medicamentos en cualquier lugar. Creemos que el control del farmacéutico es esencial y sobre las adicciones que se generan", destacó.

Si bien sostuvo que las recetas digitales es algo positivo, apuntó contra la libertad de venta, ya que podría generar las falsificaciones y el rellenado o falta de control sanitario.

Posteriormente, se refirió a que se podría haber instalado un diálogo para mejorar la situación y no generar este nivel de resistencia en los sectores. "Hay algo que está bien pero otro muy malo. "Mientras la provincia no se expida nosotros no tenemos qué hacer, porque en lo que es Salud no es aplicable el DNU. Jurídicamente es un mamarracho", sentenció.

También sostuvo que "los principios activos vienen todos de afuera y con este nivel de inflación y devaluación es muy difícil que puedan bajar los precios de los medicamentos". "No sólo va a bajar el precio, también va a bajar la calidad si no hay regulación y trazabilidad", cerró.