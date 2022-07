La causa en la que el exdiputado nacional Eduardo Cáceres tiene un procesamiento confirmado por golpear a Gimena Martinazzo había llegado a una instancia clave, en la que el o la fiscal decide si acusa y le pide al juez o jueza de primera instancia que envíe el expediente para la realización juicio o, por el contrario, que sobresea al imputado. La representante del Ministerio Público, Yanina Galante, optó ayer por la segunda opción: le solicitó al magistrado Carlos Lima que desvincule del caso al ex líder del Pro local. Los fiscales son los encargados de llevar adelante la persecución criminal contra el imputado de un delito y, al no haber acusación en este caso, es un casi un hecho que se archivará, explicaron fuentes judiciales. Según trascendió, Galante habría valorado que hubo inconsistencias en el relato de la denunciante que chocaban con las pruebas, entre las que se incorporaron, en el tramo final de la investigación, elementos desincriminatorios por parte de la defensa, indicaron las fuentes.

El planteo de la fiscal representa un giro de 180 grados en la causa contra Cáceres, quien había sido procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo, dado que el juez Federico Rodríguez consideró que con Martinazzo eran parejas. El exlegislador apeló la resolución y la Sala II de la Cámara Penal confirmó el procesamiento y, encima, le sumó el agravante de que las lesiones se produjeron en un contexto de violencia de género. No obstante, los camaristas ordenaron que se efectúen pruebas pendientes cuando el expediente bajara al juzgado de primera instancia. La causa, que se tramita bajo el viejo sistema penal, avanzó y llegó a manos de Galante, fiscal Correccional, quien, en el caso de que hiciera el requerimiento de elevación a juicio, iba a ser la acusadora en el debate. Sin embargo, pidió el sobreseimiento de Cáceres, debido a que las fuentes indicaron que, ante las inconsistencias que había encontrado, no iba a poder sostener una acusación en el juicio. Al final, su postura terminó siendo distinta a la de los fiscales Juan Manuel Gálvez, que intervino en la investigación inicial, y Daniel Galvani, que participó en la instancia de apelación. Ante la consulta, Galante no quiso brindar una copia de su dictamen, pese a que se trata de un documento público.

Como la causa se tramita bajo el viejo sistema penal, el expediente cayó en la Unidad Conclusiva de Causas, en la que los encargados de las resoluciones son los jueces de Flagrancia. El caso lo tiene el magistrado Lima, quien fue denunciado en la Corte de Justicia por acoso sexual, una figura que está contenida dentro de la ley de violencia laboral y que no constituye delito. El máximo tribunal aún no resuelve esa causa interna.

Si Cáceres termina desligado, se sacará de encima la dura denuncia que le había hecho Martinazzo, cuya presentación y procesamiento provocaron un fuerte impacto político, el cual influyó para que no fuera por otra reelección de su banca nacional, se alejara de la política y se dedicara al ejercicio de la abogacía. Por su parte, la mujer, que es vicepresidente del Pro, ha venido entablando una fuerte disputa con el exlegislador y ha venido peleando para que la causa avance a la etapa de juicio. La dirigente denunció que el 23 de noviembre de 2020 estuvo en el departamento del expresidente del macrismo local, con quien tuvo una discusión en la que sufrió heridas, las que fueron constatadas por el médico legista, según expuso la mujer y consta en el expediente. No obstante, para la fiscal hubo inconsistencias y la causa está cerca del archivo.

CLAVES

Clausura

Tras el cierre de la investigación, la causa le llegó a la fiscal Yanina Galante, quien tenía dos opciones: hacer el requerimiento de elevación a juicio o pedir el sobreseimiento de Cáceres. Se inclinó por la primera alternativa.

Postura

Según trascendió de fuentes judiciales, la fiscal habría valorado que hubo inconsistencias en el relato de la víctima con la prueba en la causa, en la que la defensa aportó elementos desincriminatorios en la etapa final.

Designación

Galante asumió el 2 de agosto de 2021. En la Legislatura fue propuesta por Marcela Quiroga, de Producción y Trabajo. Fue una de las referentes del programa municipios saludables en Santa Lucía en la gestión de Marcelo Orrego.

Más cruces

En julio de 2021, Eduardo Cáceres y Gimena Martinazo hicieron, el mismo día, sus respectivas presentaciones judiciales en las que, básicamente, indicaron que el otro mintió en la causa original. El exdiputado nacional acusó a la dirigente de Rawson por hacer una falsa denuncia al indicar que se contradijo en su declaración de cómo sucedieron los hechos de violencia. A su vez, Martinazzo le pidió a la Justicia que la denuncia que hizo Paola Miers contra Cáceres, en la que ésta última lo acusó de soborno y de adulterar chats para favorecerse en la causa por violencia, sea incorporada en el expediente principal y que el legislador sea investigado por adulteración de documento privado y presunta estafa procesal.