Luego de que se conociera, a través de este Diario, que el proyecto de un nuevo Código Electoral de la provincia ya está elaborado y trascendieran sus detalles, el principal referente de Juntos por el Cambio en San Juan, Marcelo Orrego, manifestó su fuerte rechazo al planteo que propondrá el oficialismo. “Esto pone en peligro la democracia en San Juan", aseguró.

“Primero quiero aclara que no hay nada oficial. No tengo ninguna notificación sobre el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados. Pero por lo que he visto, es evidente que lo que quieren es cambiar las reglas del juego y esto afecta la democracia en San Juan”, comenzó diciendo el diputado Nacional por San Juan en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: “Este es un sistema electoral a través del cual el oficialismo trata de sacar ventaja, violentar las instituciones, violentar a los sanjuaninos. Esta ley busca perpetuar el poder al oficialismo. Es un traje a medida para quien gobierna y lo que genera es que volvamos al pasado. Sólo en Santa Cruz está este sistema. Es una vergüenza, volver al pasado. Yo no puedo creer que gente de esta generación intente volver al pasado de esta manera”.

Luego realizó una convocatoria: “Llamo a todos los sanjuaninos a defender la democracia en San Juan. Tenemos que salir todos los sanjuaninos. Esto no tiene vuelta. Vamos a terminar siendo Santa Cruz, con el kirchnerismo puro. Y esto no puede pasar en San Juan. Todos los sanjuaninos de bien tienen que salir. Invito a todos a que nos unamos porque esta es una causa justa y noble, y tenemos que defender la democracia”.

Y aseguró: "Nosotros lo que hicimos es defender lo que dice la Ley, que establece que dentro de los 18 meses anteriores a las elecciones no se puede modificar la ley. Cuando firmamos el Acuerdo San Juan, yo estuve, se fijaron ideas y propuestas por un San Juan que viene. Y no vi ninguna idea en torno a la modificación de la Ley Electoral. Esto es una vergüenza, te cambian las reglas de ideas como se les antoja. Esto afecta el futuro de la provincia, por ejemplo, quién va a venir a invertir si ve lo que se está haciendo".

En relación al sistema electoral que impulsan desde su partido, Orrego afirmó: "El sistema que propongo es el que teníamos, de las PASO. Todavía falta, primero falta que la cámara se expida sobre la presentación Partido Socialista. Nosotros vamos a realizar la presentación extraordinaria ante la Corte y luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Ley de Lemas es el pasado. En otra instancia estamos a favor de la boleta única, permitiría que evitáramos el fraude, sería más económico".

Al mismo tiempo, sostuvo que ya tuvo consultas de legisladores nacionales sobre lo que está sucediendo en San Juan. "Esto es un escándalo nacional. Ya se han comunicado legisladores nacionales para venir, porque no puede estar pasando. Los diputados nacionales de Junto por el Cambio quieren venir a la provincia. Todos están dispuestos. Todos se solidarizaron", contó.

Y reflexionó: "Siempre cuando me han precisado he estado, he dialogado, he escuchado, pero esto es echarle mano a lo que es sagrado, a la Constitución, a las leyes. Esto no le hace bien a San Juan. Por eso repito, invito a todos los sanjuaninos de bien que quieran defender la democracia en San Juan, que no quieren que manipulen la Constitución, a salir. En momentos de pandemia, en momentos difíciles, he sido un hombre de diálogo, siempre pensando en la gente. Y voy a seguir pensando en la gente. No nos pueden tomar el pelo a los sanjuaninos. Todo tiene un límite".

Cabe recordar que el proyecto, entre otros puntos, abre la competencia sin límites en la categoría de Gobernador dentro de un partido o alianza; además de que cada candidato para conducir San Juan puede llevar hasta tres aspirantes a la jefatura municipal por departamento; y a que habrá un sistema de distribución entre los postulantes que pelearán en un mismo frente por los cargos de diputados proporcionales y de concejales. A la vez que, la lista que gane, en las distintas categorías, acumulará los votos de sus rivales de la misma coalición.