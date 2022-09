Las y los diputados que responden al Frente de Todos (FdT) y a Juntos por el Cambio (JxC) se tiraron ayer con munición gruesa en una sesión caliente e histórica, ya que se definió el sistema electoral que regirá en el comicio provincial del año que viene. Hubo fuertes cruces por lo jurídico, se metieron en las internas y movidas partidarias en cada uno de los frentes y hasta hubo críticas por el trabajo legislativo.

Los legisladores de la alianza opositora resaltaron que el Código Electoral, que tiene un sistema de tributación igual al de Lemas, es inconstitucional porque se viola el voto directo, ya que hay una transferencia del sufragio emitido a un candidato hacia otro del mismo frente que salió primero, lo que puede llevar a que este último gane la elección por la sumatoria cuando de manera individual haya quedado debajo de un postulante de otra coalición. En cambio, los del oficialismo explicaron que sí hay voto directo porque se elige a una persona y a un frente electoral y que el voto indirecto se genera, por ejemplo, con el extinto sistema de Colegios Electorales, en los que se seleccionaba a sus miembros y estos definían a las autoridades.

Concentración. Los diputados del FdT y JxC estuvieron atentos a cada uno de los discursos para contestar y arremeter con sus argumentos.

Un punto de ebullición se dio cuando se metieron en las internas de sus rivales. Carlos Jaime, de Producción y Trabajo, señaló que "nosotros aceptamos el liderazgo de Marcelo Orrego", mientras que dijo que el FdT "se pelea porque unos reconocen a un líder y otros reconocen a otro". Nancy Picón, del mismo partido, fue más allá al resaltar con ironía la interna peronista y manifestar: "Quiero saber si el uñaquismo o el giojismo van a estar contentos que sus votos vayan a parar al otro lado".

Por su parte, Gastón Berenguer, del PJ, recordó cuando Roberto Basualdo, exlíder del frente opositor, fue candidato a gobernador en 2011 y, a la vez, como senador suplente. Tras perder la elección provincial, "hizo renunciar" a los titulares para asumir en la Cámara alta, destacó el diputado, quien agregó que "eso es un ejemplo de voto indirecto". La peronista Fernanda Paredes también tuvo un párrafo para el senador, con el objetivo de criticar a un referente de JxC. "En 2015 fue candidato a gobernador y llevó como candidato a presidente a (Sergio) Massa, (José Manuel) De la Sota y (Adolfo) Rodríguez Saá. ¿Eso no es redireccionar el voto?", a la vez que recordó que terminó apoyando a Mauricio Macri en el balotaje.

Otro tema que generó fuertes choques se produjo cuando Florencia Peñaloza, de Confe, mencionó el método de votación de boleta única que propone JxC. Ahí, dijo que hablan "que es más fácil votar" y, para contrarrestar esa postura, desplegó, con ayuda de Horacio Quiroga, una enorme boleta única de Córdoba para graficar que no entra en una urna. Tras esa embestida, la que luego le contestó fue Picón, quien dijo que, con las clásicas boletas sábanas y por la gran cantidad de candidatos que puede haber, iba a ser necesario la ayuda de todos los legisladores para exponerlas en todo el recinto.

Crítica. Florencia Peñaloza desplegó una enorme boleta única utilizada en Córdoba. El oficialismo dijo que JxC confunde método con sistema electoral.

No fue lo único, ya que los ánimos se caldearon cuando Quiroga, del Frente Grande, habló del "cinismo, la hipocresía y las falacias" de JxC con respecto a los postulados que había esgrimido en 2015, como "respetar la Justicia independiente, eliminar la pobreza, unir a los argentinos cuando han carancheado todo el tiempo y han profundizado la grieta". El comentario desencadenó el aireado rechazo de Gustavo Usín, de Actuar, y de Enzo Cornejo, del Pro, quienes señalaron que lo que decía no tenía nada que ver con la discusión en el recinto. Al tomar la palabra, Cornejo le recriminó su "hipocresía" cuando en diciembre votó la eliminación de las PASO, pese a que apoya ese sistema de votación. El macrista también empezó con críticas al Gobierno nacional de Alberto Fernández y fue frenado por el mismo motivo que había esgrimido contra Quiroga.

Por otro lado, el opositor Jaime había criticado que el oficialismo no trata ni aprueba los proyectos de JxC, a lo que la justicialista Paredes le contestó que se controlan "si se ajustan o no al reglamento" y que "no los podemos tratar porque no reúnen las condiciones". El bloquista Andrés Chanampa resaltó que en los Concejos Deliberantes de Santa Lucía y Rivadavia, ambos de JxC, no tratan ninguna iniciativa opositora.

Gioja: "No corresponde que Uñac se presente; si lo hace, veremos qué hacemos"

Postura. En línea con la oposición, Juan Carlos Gioja entiende que la Constitución no le permite a Uñac ir por otro mandato.

El tema había sido expuesto, como al pasar, en la sesión de ayer y, tras la consulta de este medio, Juan Carlos Gioja resaltó que "no corresponde que Uñac se presente" a una nueva candidatura para gobernador y dijo que, "si lo hace, veremos qué hacemos", en referencia a la judicialización de su eventual postulación. La definición del diputado revela las diferencias de su sector con el presidente del PJ y que el acuerdo que se logró sólo fue para derogar la ley que prohibía modificar el sistema electoral 18 meses antes del próximo comicio y sancionar el nuevo Código Electoral que contiene un mecanismo de votación igual al de Lemas.

De acuerdo a lo que había trascendido, el giojismo había apuntado a que la postulación a gobernador por frente fuera abierta, es decir, que no hubiera límites en el número de aspirantes dentro de una misma alianza. El diputado Leonardo Gioja había indicado que "nuestro espacio presentará candidato" al máximo cargo provincial y que "me gustaría que sea José Luis Gioja". Es casi un hecho que Sergio Uñac se anotará para pelear por otro mandato, aunque en la oposición, tanto en Juntos por el Cambio como en Consenso Ischigualasto, han señalado que irán a la Justicia porque entienden que el Gobernador va por su tercer periodo permitido por la Constitución, dado que le cuentan su paso como vicegobernador. En el oficialismo, en cambio, sostienen que la propia carta magna no dice nada sobre considerar el rol de vice de forma igual que el de mandatario, que no pueden considerarse equiparables y que es imposible aplicar el término reelección a dos puestos distintos.

El giojismo fue a internas en el PJ y el uñaquismo lo venció con casi el 70 por ciento de los votos peronistas.

Entonces, la eventual candidatura de Uñac puede entrar en el juego judicial. ¿La aspiración del giojismo es que se caiga la posible pretensión del Gobernador y quedar como fuertes postulantes en el Frente de Todos? ¿O su postura de que el pocitano no puede ir por otro mandato obedece a una carta para tratar de acordar lugares? Se verá con el avance de las definiciones de cara a las fechas electorales.

En sintonía con la oposición, Gioja expresó que entiende que Uñac "tiene la prohibición expresa por la Constitución" para presentarse como candidato. Ante la consulta si llegase a hacerlo y si lo van a judicializar, destacó que "es hacer futurología. No corresponde que se presente. Si se presenta, es otro problema, veremos qué hacemos". Otro peronista que había ido en la misma línea fue Franco Aranda, del Frente Renovador.

En la sesión, Gustavo Usín, de Actuar, remarcó que Gioja dijo que Uñac "no puede seguir siendo Gobernador después del 10 de diciembre". Juan Carlos Abarca, presidente del bloque PJ, señaló que su colega peronista no dijo eso, pero el diputado confirmó su postura ante este medio.