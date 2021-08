Durante la jornada de ayer, empleados del Municipio de Rawson iniciaron una protesta solicitando recategorizaciones, algo que no le cayó nada bien al jefe comunal. En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento, Rubén García calificó la medida como violenta.

"La verdad es que fue algo sorpresivo que comenzó con una asamblea, pero que después lo transformaron en un paro totalmente ilegal. Estamos hablando de 1200 empleados de planta permanente, que no es poca cosa. Recategorizar ahora significa que hay que hacer todo un programa, ver área por área, analizar qué es lo que falta, cuáles son los cargos vacantes, ir de a poco", comenzó diciendo.

"El paro tuvo un grado de agresividad bastante importante, hay gente que ha sido golpeada cuando estaba trabajando, le privaron la libertad de trabajo, les quitaron las herramientas, les pegaron. Me parece que no es el método, creo que esto hay que dialogarlo, consensuarlo y no llegar a esos niveles de agresividad porque no se logra nada. No condice con lo civilizados que debemos ser", agregó el intendente.

García indicó que por esto fueron realizadas varias denuncias y que las actas están firmadas por una escribana. "Hay voluntad desde el municipio de querer mejorar la calidad de vida, sabemos que no alcanza. El tema también pasa por los recursos municipales. Si no tengo el presupuesto estoy perjudicando al vecino", subrayó.

El intendente dijo además que ve un trasfondo político en el reclamo, aunque evitó dar nombres: "Siempre hay un trasfondo político que tiene que ver con la campaña, con las elecciones", indicó.

"Hemos pautado fechas para ir viendo todo, pero no quiere decir que vaya a ocurrir este año. Veremos el año que viene, esto se charla", concluyó el funcionario.