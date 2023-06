El intendente de Rawson, Rubén García, solicitó al Concejo Deliberante un incremento presupuestario porque según dijo, el municipio no tiene fondos para hacer frente al pago de sueldos ni seguir garantizando la prestación de servicios, como la recolección de servicios. La Fiesta del Carneo Español, también está en duda.

"Tenemos un problema presupuestario, como es de público conocimiento, no nos aprobaron el presupuesto de este año y estamos trabajando con el del 2022. Hemos solicitado una ampliación presupuestaria que estimo será tratada el miércoles. Sino pediremos una asistencia a la provincia", dijo en los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Apelamos a la sensibilidad y que lo aprueben para poder seguir funcionando normalmente. No pueden seguir los caprichos de algunos. Si no lo aprueban no vamos a poder pagar sueldos, medio aguinaldo y habrá que restringir servicios", enumeró.

"Ya pasaron las elecciones y ahora deben pensar en los vecinos de Rawson para eso fueron elegidos", agregó

Según dijo el actual jefe comunal, ya se empezó a reducir la recolección de escombros, a parar obras pequeñas y suspender cooperativas. "Es un tema complejo y grave", sumó.

García manifestó que se pidió una ampliación de 200 millones de pesos para salarios y 150 millones de pesos para servicios, por ejemplo.