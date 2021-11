Luego de que este medio revelara la semana pasada que el diputado provincial y candidato al cargo nacional el para las elecciones del próximo 14 de noviembre por la oposición, Enzo Cornejo, había presentado proyectos con párrafos idénticos a trabajos de legisladores de otras provincias, el presidente de la Legislatura, Roberto Gattoni, se refirió al tema. En ese contexto, aseguró que en julio pasado se detectó que, representantes de Junto por el Cambio presentaron un proyecto que en su texto decía: "Gobierno de Mendoza".

"Él -por Cornejo- fue uno de los tres legisladores que presentaron el proyecto de los perros peligrosos y se terminó tratando y convirtiendo en ley. Habrá proyectos que por su contenido son proyectos que no se han tratado. No hay algo personal con Cornejo. Lo que se hace es evaluar la calidad del proyecto y el impacto que tienen en la sociedad, para ver si se tratan. De ninguna manera hay algo en contra de él", indicó el Vicegobernador en diálogo con Radio Estación Claridad, luego de los chicos de Cornejo, quien aseguró que en la Legislatura le "cajonaeban" los proyectos.

Y agregó: "Yo creo que lo importante no es por la cantidad de proyectos que se presenta, sino la calidad. Lo he hablado con Sergio Miodowsky, presidente interbloque, que hay proyectos que no tienen por qué avanzar. Por ejemplo, hay proyectos sobre el trabajo leyes nacionales a las que sólo hay que adherir. Hay proyectos que son importantes y se avanza. El trabajo de la Legislatura no es sólo presentar proyectos. Hay diputados que presentan proyectos y otros diputados que los analizan, los modifican, los discuten y después se discuten en el recinto. Yo entiendo que más vale tener un buen proyecto, que docenas que no tienen impacto en la sociedad. Hay técnicas legislativas que se debe cumplir".

A la vez comentó: "Lo que ha sucedido no ha afectado la tarea legislativa. El trabajo de la Cámara no es evaluar si un proyecto está copiado o no. Me parece muy bien que un periodista haya hecho un análisis de los proyectos trabajados por un legislador y haya demostrado que es copia. Pero en la Cámara ese trabajo no lo hacemos. Aunque, a veces, por la experiencia de los legisladores se puede advertir, pero no es nuestra tarea. Cuando lo detectamos directamente ese proyecto no avanza".

En ese contexto confió que "no sé de qué diputados, pero en julio teníamos un proyecto de ley del Frente Juntos por el Cambio que hacía referencia al 'Gobierno de Mendoza'. Es probable que haya sido por copiar y pegar. Yo prudentemente, y para no ensuciar la cancha, enterado de esto a través del Presidente de la Comisión, le dije que lo trabajaran como pudieran y finalmente quedó inactivo".

Para finalizar indicó que "nuestro trabajo es evaluar la idea del proyecto, el impacto del proyecto, el poder de financiamiento del proyecto. No evaluamos si el proyecto es idea original del legislador, esa es una tarea que la pueden hacer la ciudadanía o el periodismo y de esa manera ver cómo trabaja cada uno".

Cabe recordar que, la semana pasada este diario publicó un informe sobre proyectos de ley presentados por Cornejo con llamativas similitudes en la redacción con los de otros legisladores planteados con anterioridad en provincias como Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, tiene iniciativas firmadas como propias que son copia casi calcada de proyectos debatidos en el Congreso, aunque sin aclaración de que en realidad se trata de pedidos de adhesiones y no de iniciativas pensadas por él.