"Si la visita es apoyar a los candidatos, me parece bien, pero, también, me parece pertinente que se mantengan las incumbencias y los territorios". Con esa frase, el vicegobernador Roberto Gattoni le marcó la cancha al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien arribará mañana a la provincia para respaldar a los postulantes de la alianza opositora Unidos por San Juan (UxSJ), que tiene como principal referente al diputado nacional Marcelo Orrego. La visita no es menor, ya que se dará en el tramo final de la campaña electoral, a 10 días de los comicios. Por eso, Gattoni remarcó que "la elección es provincial y se eligen cargos provinciales", por lo que "no nos gustaría que Larreta opine qué hay que hacer en San Juan".

La llegada del líder porteño, quien se ha lanzado como precandidato a presidente de la Nación, no es la única que tendrá la oposición local de cara al 14 de mayo. De hecho, hoy arribará el peronista Miguel Pichetto, quien fuera compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 y actualmente es el auditor General de la Nación, mientras que mañana será el turno de Patricia Bullrich, presidenta del Pro en uso de licencia y quien también ha confirmado su aspiración al máximo cargo nacional. Además, hoy desembarcará Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica, partido que a nivel local logró un acuerdo con Marcelo Arancibia, que compite por la Gobernación dentro de la coalición que lidera Orrego.

Además de Horacio Rodríguez Larreta, hoy llegará Miguel Ángel Pichetto y mañana Patricia Bullrich.

Las visitas nacionales, en época electoral, sirven para mostrar apoyo y reflejar la pertenencia a un proyecto político que trasciende las fronteras de la provincia. Ese mismo objetivo fue utilizado por el frente Desarrollo y Libertad cuando, a fines del mes pasado, recibió al diputado nacional libertario, Javier Milei.

Sobre las visitas nacionales de JxC, Gattoni indicó que "hay que mantener las incumbencias y los territorios". Incluso, remarcó que "yo nunca escuché al Gobernador (Sergio Uñac) o a algunos de sus funcionarios hablar de si en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se han construido más líneas de subte o hace cuánto tiempo no se invierte en subterráneos". Así, expresó que "no es nuestro tema y no tenemos por qué opinar", por lo que "no nos gustaría que Larreta opine sobre qué hay que hacer en San Juan". Además, sobre la campaña política, dijo que "si es una visita de apoyo a candidatos, no hay inconveniente", pero "no es bueno tener incumbencias que son distintas a las que corresponden a cada uno" porque "nosotros no opinamos sobre CABA".

A su vez, el vicegobernador, que no compite por ningún cargo en las próximas elecciones, defendió la gestión uñaquista al indicar que "acá tenemos un modelo provincial que podríamos ofrecerlo e invitamos (a los opositores) a que lo tengan en cuenta y se tomen algunas cuestiones. Más de eso, hay que ser respetuoso de las representaciones que cada uno tiene".