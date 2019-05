Roberto Gattoni, en los estudios de Radio Sarmiento.

Roberto Gattoni es, tal vez, uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Uñac, al punto que decidió moverlo de Hacienda para que lo acompañe en la fórmula. Maneja los números de la provincia y el timing político del espacio político que lidera el pocitano. Este sábado en la mañana fue entrevistado en el programa 'A Todo o Nada', que se emite por Radio Sarmiento, donde habló de todo.

Uno de los temas que opinó fue el tan mentado acuerdo al que busca llegar el Gobierno nacional con un sector de la opisición.

Gattoni se mostró esquivo a firmar un documento de este tipo a esta altura de los acontecimientos. "Se tiene que llamar a un acuerdo, esto es convocar a adherir a 10 puntos. Pero un acuerdo de esta naturaleza se debería haber realizado al comienzo y no ahora", dijo el funcionario.

Y agregó, "yo un documento de estas características no lo firmaría, tiene un fin electoral que busca separar a la oposición y es un manotazo de ahogado". También se refirió a los que sí ya dieron su visto bueno; "Pichetto no tiene territorio y Urtubey está a apunto de dejar de ser gobernador. No representan a todo el PJ como para tomarlos como referencia en un acuerdo".

"Es una jugada de campaña que busca profundizar la grieta, Pichetto pisó el palito", dijo Roberto Gattoni

En tanto que sobre las elecciones locales, que se celebran el próximo 2 de junio, Gattoni le volvió a marcar la cancha al principal rival que tiene el Frente Todos: "Orrego es Cambiemos. Que hoy no estén en la foto Eduardo Cáceres o Basualdo es circustancial", apuntó. "Todavía no tenemos la oportunidad de conocer las propuestas de Orrego, es muy llamativo", sentenció.

"No se planchó la campaña, está todo el Gobierno trabajando. Estamos haciendo una campaña más austera, mostrando nuestro modelo", expresó el Ministro de Hacienda

También el jefe de Hacienda se refirió a las medidas recientemente anunciadas por Uñac. "Nuestras medidas, nada tiene que ver con lo electoral. Responden al modelo provincial", contó.