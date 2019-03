El ministro de Hacienda y precandidato a vicegobernador del frente Todos, Roberto Gattoni, le respondió ayer al intendente de Rivadavia, el basualdista Fabián Martín, luego de que este último diera fuertes declaraciones en el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento. El rivadaviense había dicho que el titular de la cartera económica “representa a la vieja política” por los duros cuestionamientos que había lanzado por la cantidad de pasantes que había incorporado el jefe comunal a su plantel de trabajadores. Gattoni resaltó que “puedo hacer una crítica o referencia a temas puntuales o no estar de acuerdo con alguna cuestión, pero eso no significa descalificarlo a él. No voy a entrar en agravios. Los agravios personales son de la vieja política. Esto no se trata de edad sino de actitudes”.



Martín además había señalado que Gattoni criticaba la cantidad de pasantes que tiene Rivadavia cuando la provincia “tiene 5.000 contratados en la misma situación”. El ministro de Hacienda remarcó que “tenemos contratados, pero no salimos a pedirle a nadie que nos financie porque tiene que ver con el orden que tenemos. Rivadavia solicitó ATN a la Nación para pagar pasantías. Nosotros contamos con una cantidad de empleados y contratados que es absolutamente razonable con la población. Debemos ser de las más eficientes en términos de relación con la población en el contexto de las provincias. Lo que no sé es si Rivadavia tiene una buena relación de pasantes y empleados respecto de la población”.