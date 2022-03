El vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, afirmó que la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con el FMI demustra "una madurez importante de la política argentina".

"Que la inmensa mayoría haya aprobado el acuerdo con el Fondo muestra una madurez importante de la política argentina. Sobre todo, por que oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo en un proyecto que alivia la tensión económica del país", dijo en rueda de prensa.

"Lo de hoy fue un gran paso para salir del cuco del default. Quienes no acompañaron pensando que defienden a los más débiles no tienen dimensión de lo que significa un país en default. Las primeras variables que se disparan son inflación y tipo de cambio, dos variables que afectan a quienes no tienen recursos", agregó respecto a los 37 votos en contra que tuvo la iniciativa.

Tras una maratónica sesión de más de 12 horas, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de USD 44 mil millones contraída por Mauricio Macri en 2018. La votación cerró con 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones.