El vicegobernador Roberto Gattoni, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que para él "no fue una sopresa" la presentación de un nuevo bloque que realizaron este martes los diputados Graciela Seva, Juan Carlos Gioja y Leonardo Gioja, separandose del Justicialista, y aclaró que si bien no está de acuerdo con la medida adoptada por estos tres legisladores, aceptó que "ejercen la posibilidad de trabajar por afuera, si se sienen incómodos" y envió un mensaje conciliatorio: "Espero que haya un espacio de reflexión para que vuelvan".

Gattoni, también vicepresidente del Justicialismo a nivel provincial, indicó que "ya había charlado con Juan Carlos Gioja, quien me había adelantado algo en ese sentido. Le insistí que nuestra voluntad es que permaneciéramos juntos porque creo que tenemos más cosas en común que diferencias, y que podían resolverse dentro del bloque, pero también soy respetuoso y si hay una decisión por una situación que ha generado una incomodidad que los lleva a trabajar por separado, será de esa manera".

Los tres diputados provinciales conformarán el “Bloque Frente de Todos San Juan”, porque no estuvieron de acuerdo con la sesión en la que se anularon las PASO del Código Electoral provincial. Gattoni enfatizó: "No se trató un nuevo Código Electoral, como ellos lo están planteando. Se trató de una modificación del Código Electoral, vinculado estrictamente a anular las PASO y a reemplazarlas por las internas partidarias. El Código es mucho más que esta cuestión".

El vicegbernador agregó que "Eliminar las PASO ya estaba planteado por el gobernador hace muchísimo tiempo, un año, y todos los sectores políticos conocían cual era la posición del gobernador. Es más el 15 de noviembre lo volvió a decir, sin embargo no hubo expresiones en contrario o de otra alternativa a la de la eliminación de las PASO en San Juan. Convengamos que ya hay once provincias que no tienen PASO, por lo cual tampcoo es una novedad en el país que San Juan no tenga PASO".

Entrevistado en el programa "Acento en la noticia", de Radio Sarmiento, la autoridad del Poder Legislativo señaló que no espera que los tres diputados pasen a ser una oposición constante: "Posiblemente en aquellas cosas que necesiten diferenciarse, lo harán, y no necesariamente signifique que pongan palos en la rueda en aquellas cosas que tienen que acompañar. No me genera una preocupación. Lamento que se haya escindido el bloque de esta manera. Tendremos que trabajar buscando coincidencias, como venimos trabajanado con absolutamente todos".

Indicó que no está de acuerdo en "el destrato" que afirmaron recibir los legisladores en su presentación. "Esas expresiones no responden a la realidad. Yo no tengo contacto con las comisiones, pero entiendo que las reuniones son cordiales y con el marco de respeto que las mismas deben tener. Las decisiones de las comisiones se toman por mayoría. Hay despacho por mayoría y el que no esté de acuerdo puede haber un despacho por minoría. Siempre en el marco del respeto. No responde a la realidad pero tampoco lo voy a cuestionar. Igual voy a respetar todas las posturas, aunque no las comparta", agregó.

Además aseguró que no tendrán estructura de bloque los tres que se apartaron del bloque oficialista porque solamente se consideran los que se presentaron en las elecciones y para no aumentar los gastos en la política.

Finalmente, ante la consulta si se imaginaba un escenario con internas partidarias o que el grupo que rodea a estos tres legisladores decide ir por afuera del Justicialismo señaló que "es una pregunta para ellos. Pueden hacer lo que consideren como mejor estrategia. Espero que haya un espacio de reflexión para que vuelvan, las puertas siempre van a estar abiertas para conversar, trabajar unidos y no desgastarnos en una interna".