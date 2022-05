Tras reconocer los contactos, Facundo Guzmán, de la Coalición Cívica, admitió que "la idea es sumarse" a Juntos por el Cambio (JxC), a lo que Fabián Martín, uno de los referentes de la principal alianza opositora, destacó que "es una posibilidad que se incorpore" el partido que a nivel nacional tiene como máximo exponente a Elisa "Lilita" Carrió. Son las primeras conversaciones que el intendente de Rivadavia lleva adelante con una fuerza política que, en las legislativas 2019, jugó dentro de Consenso Ischigualasto. ¿Es el primer paso para una gran coalición? Martín resaltó que alentará el diálogo con todos, incluido el Gen, ADN, la Cruzada Renovadora y los libertarios para "ser lo más competitivos y amplios posibles". Pese a la predisposición del rivadaviense, se irá viendo con el paso del tiempo, de las gestiones y si el resto de JxC da el OK. Además, los líderes de las agrupaciones del otro frente opositor señalaron que no han tenido, por ahora, ningún convite y está fresco el intento de unidad que no llegó a nada en 2021.

Coalición Cívica a nivel local juega con viento a favor. En el tablero nacional, con "Lilita" Carrió a la cabeza, fue uno de los socios fundadores de lo que fue Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Por eso, es hasta lógico que la fuerza provincial termine en la principal alianza opositora, dado que hoy está en Consenso Ischigualasto. Y a eso se le suma que a fines de abril estuvo en San Juan Maximiliano Ferraro, presidente del partido nacional, quien se reunió con el diputado nacional Marcelo Orrego y con Martín para bregar por la unidad total de la oposición.

De concretarse la incorporación local de la Coalición Cívica, la movida tiene mucho más de simbólico. Es que se trata de una agrupación en formación, sin estructura en la provincia y que tiene que conseguir 2.324 adhesiones (colaboraciones para crear el partido) y, luego, el mismo número de afiliaciones (la decisión de las personas de ser parte de la fuerza) para obtener la personería política. De conseguir esas voluntades, tal cifra puede ayudar a engordar un resultado, aunque la simple matemática muchas veces no aplica en política.

A nivel local, la Coalición Cívica tiene su partido en formación y debe conseguir 2.324 afiliaciones.

Ahora, la jugada puede ser el puntapié inicial para un armado mucho más grande, de lo contrario, quedará en una simple incorporación. Y si es que se consuma. Además de remarcar que el objetivo es sumarse a JxC, Guzmán indicó que el plan es "ser un nexo para ampliar la oposición", dado que destacó que "puede ser" que Coalición Cívica desembarque de manera solitaria en la principal sociedad opositora, dejando atrás Consenso Ischigualasto. De ahí su definición de tratar de que entre el resto del grupo opositor. Por su parte, Martín remarcó que "voy a tratar de unir voluntades" y que en JxC "tenemos que hacer el trabajo de estar dialogando con todo el mundo para tener un proyecto amplio, con mucha gente adentro". En ese marco, expresó que "el ánimo es tener las puertas abiertas" para todos. Al ser consultado, mencionó al Gen, de Marcelo Arancibia; ADN, de Martín Turcumán; la Cruzada, de Alfredo Avelín, e, "inclusive, con aquellos que hoy están con (Javier) Milei".

Lo cierto es que estos tres referentes admitieron que aún no han recibido ninguna invitación ni contacto para dialogar con representantes de JxC. Arancibia y Turcumán siguen apostando a la unidad de la oposición, mientras que Avelín se muestra más escéptico, aunque en una entrevista en Radio Sarmiento no había cerrado la chance de sentarse a conversar.

El Gen, a través de Margarita Stolbizer a nivel nacional, integra JxC. Arancibia, el referente local, ha sido crítico con la forma de hacer oposición por parte del frente que encabeza Orrego. Por eso, se verá si se tienden puentes más allá de la Coalición Cívica.

CLAVES

Juntos por el Cambio

Es la principal alianza opositora. Está integrada por Producción y Trabajo, el Pro, la UCR, Actuar, Dignidad Ciudadana y bloquistas disidentes, entre otros. En la legislativa del año pasado, la coalición quedó a un punto y medio del oficialista Frente de Todos, que conduce Sergio Uñac.

C. Ischigualasto

El frente se conformó de cara a las legislativas 2021 y pidió la unidad con JxC, aunque no se logró. La alianza estuvo conformada por ADN, Cruzada Renovadora, el Gen, Coalición Cívica y disidentes bloquistas y radicales, entre otros. En el comicio obtuvo el 9 por ciento de los votos.

Antecedente

Tras el pedido de unidad, Fabián Martín se reunió con referentes de Consenso Ischigualasto y se comprometió a llevar el planteo a la mesa de JxC. Sin embargo, no hubo ninguna señal de acercamiento. Es más, hubo desconfianzas mutuas y acusaciones cruzadas entre ambos sectores.

ADN y la Cruzada, con Milei

Para la contienda nacional que se avecina en 2023, los partidos ADN, de Martín Turcumán, y la Cruzada Renovadora, de los hermanos Avelín, cerraron filas con el diputado nacional Javier Milei. El acuerdo quedó consolidado en el encuentro político que La Libertad Avanza hizo en Mendoza a fines del mes pasado. De ese mitín participó Alfredo Avelín y referentes de ADN. Tras el acuerdo, el primero confirmó la alianza al indicar que "las coincidencias son mayores que las disidencias. Por eso, nosotros vamos a ser la línea local dentro de la estructura nacional de Milei". Por otro lado, resta conocer si el partido del legislador libertario tendrá estructura para competir en una contienda provincial y, si eso ocurre, cómo lo va a hacer, si en soledad o dentro de un frente.

Stolbizer, Arancibia, Gen y JxC

Margarita Stolbizer, líder del Gen a nivel nacional, integra JxC, al punto de que fue electa diputada nacional por el espacio. El representante local es Marcelo Arancibia, quien ha conformado la Junta Promotora para que el partido tenga el sello en la provincia, por lo que también debe conseguir 2.324 afiliaciones. Arancibia viene pidiendo la unidad de la oposición, aunque ha sido critico con la actuación de JxC, lo que le ha valido críticas puertas adentro de la principal alianza opositora.

Luego de que no se diera la unidad, el Gen integró Consenso Ischigualasto. En el camino a la elección del año que viene se verá si en JxC tienden puentes para dialogar y llegar a un acuerdo. El del Gen es optimista.