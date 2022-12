El gobernador Sergio Uñac tuvo un claro gesto de apoyo a la gestión del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. La movida con impacto político tuvo lugar la semana pasada, cuando el mandatario habilitó a la cartera de Hacienda local a que, a través de recursos que integran el Fondo de Reserva Anticíclico (FRA), compre Letras de Descuento del Estado Nacional (Ledes). Esto es, que la provincia aporte recursos propios, con el compromiso de que los mismos sean devueltos en el corto plazo y con una ganancia más favorable que un plazo fijo. La inversión financiera fue confirmada por la ministra Marisa López, quien explicó que, de los ahorros de la provincia, se dispusieron 3.400 millones de pesos para comprar los títulos nacionales. A su vez, fuentes políticas del oficialismo confirmaron que la operación económica fue una tendida de manos de Uñac hacia Massa, en base a una buena sintonía que atraviesan ambos, luego de que se dieran cortocircuitos entre segundas líneas del Frente Renovador sanjuanino y el Gobierno (ver recuadros).



San Juan no fue la única provincia que asistió a Nación con la compra de un bono. También lo hizo Santiago del Estero, de Gerardo Zamora; Salta, de Gustavo Sáez; Formosa, de Gildo Insfrán; Jujuy, de Gerardo Morales; La Pampa, de Sergio Ziliotto; Catamarca, de Raúl Jalil; y Tierra del Fuego, que conduce Gustavo Melella. Además, el titulo también estuvo disponible para municipios, por lo que se sumaron algunos de Buenos Aires, como La Matanza, Escobar, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Florencio Varela, entre otros. La suma que consiguió permitió que el Tesoro Nacional pudiera refinanciar la totalidad de los vencimientos de noviembre.



No es menor que el ministro de Economía de la Nación se haya apoyado en gobernadores, como Uñac, para hacerle frente a obligaciones por deuda. Si bien el tigrense casi que se había excluido de la puja presidencial, hay dirigentes en el país que se ilusionan con su candidatura y, por lo bajo, señalan que tendría chances si logra contener la inflación. Si llegase a recorrer ese camino, necesitará del apoyo de los líderes de cada provincia. A su vez, los mandatarios buscan tener una buena relación con quien maneja las cuentas del país, considerando la delicada situación económica y más si esa persona puede tener una proyección de cara al año que viene.



Fuentes consultadas indicaron que hubo un llamado y un pedido de la cartera de Economía para que la provincia adquiera Ledes y hubo una respuesta favorable de Uñac. En ese marco, la ministra Marisa López explicó que "llamaron para saber si estábamos interesados. Hicimos una evaluación de la propuesta y vimos que era más rentable que el plazo fijo, por lo que se tomó la decisión de cambio. Nosotros hacemos la evaluación técnica económica-financiera y se le consulta al Gobernador y es él quien da la aprobación para la inversión". Sobre los montos, López dijo que se tomó cerca del 15 por ciento de recursos del FRA que estaban en plazo fijo. Esos 3.400 millones de pesos fueron cambiados a Ledes, los que tienen una tasa de interés de 89,09 por ciento, "unos 20 puntos superior al plazo fijo", dijo la ministra. Así, cuando el 31 de marzo se produzca el vencimiento, la provincia recuperará el monto invertido más "1.000 millones de pesos".

Fondo Anticíclico

El FRA es una herramienta para enfrentar situaciones de crisis y se compone de, al menos, dos grillas salariales. A principio de año, los recursos alcanzaban los 13.500 millones de pesos. Tras los acuerdos salariales de junio, se estiraron a $18 mil millones, mientras que ahora se estima que llegan a $22.500 millones.

Aranda y los chispazos

A mediados de año, en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, el referente local del Frente Renovador, Franco Aranda, opinó que la Constitución provincial establece un freno a la candidatura de Uñac 2023. La frase del dirigente massista generó un quiebre con el oficialismo. Aranda integraba el Directorio del Banco San Juan en representación del Gobierno y, a raíz de la declaración, fue apartado de ese puesto. La que comunicó la decisión fue la ministra de Hacienda, Marisa López, quien había indicado que, "si formamos parte de un equipo, por lo menos debemos estar de acuerdo con los lineamientos y las definiciones del Gobernador. Si no coincido con el Gobernador, lo más sano es que me vaya". El exintendente de la Capital había despegado a Sergio Massa de sus declaraciones y había aclarado que se trató "de un pensamiento personal" y no del líder nacional del Frente Renovador, al punto que consideró que sus definiciones "no deberían generar rispideces en la relación entre Uñac y Massa". A los pocos días hubo otro episodio que generó molestia en el Ejecutivo provincial, ya que el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, que responde al hoy ministro de Economía, intentó impulsar a una funcionaria en un cargo local sin consultar a las autoridades provinciales. La mujer que iba a desembarcar era Yamila Cabrera, quien trabaja con Aranda en el Frente Renovador.

El armado massista

A principios de noviembre, Franco Aranda avanzó en la conformación del Frente Renovador, espacio que, a nivel nacional, tiene como referente al ministro de Economía, Sergio Massa. El sanjuanino presentó en la Justicia Federal con competencia electoral las fichas de adhesión, paso clave para dar pie a la creación de la fuerza. En su momento, Aranda indicó que la agrupación cuenta con las fichas de afiliación necesarias para concluir el proceso de formación del partido, por lo que tendrá todo listo si decide jugar en las próximas elecciones bajo un sello propio. Sobre ese punto, fuentes políticas indicaron que el Frente Renovador integra el Frente de Todos (FdT) y que perfila que esa situación se va a mantener así de cara a las próximas elecciones. Si bien Aranda está enfocado en la construcción provincial, se ve difícil que compita por el sillón de Sarmiento, ya que, para hacerlo, necesita poner candidatos a intendentes, concejales y diputados en al menos 10 departamentos. Así, perfila como más factible que el Frente Renovador juegue en los distritos a través del nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas y permite la tributación de votos para aquel que obtenga más sufragios dentro de un misma agrupación política. Sobre Aranda, hay algunos que lo ven con más posibilidades de presentarse y competir para intentar recuperar la Intendencia de la Capital, la que perdió frente a Baistrocchi.