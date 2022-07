Después que se conociera que la fiscal Yanina Galante pidió la absolución de Eduardo Cáceres en la causa por violencia de género, Gimena Martinazzo manifestó estar “arrepentida” de haber recurrido a la Justicia.

La vicepresidenta del PRO, quien denunció al exlegislador por haberla golpeado, criticó a la fiscal y manifestó que la noticia le cayó como “un balde de agua fría”.

“Lo que dice la fiscal no tiene sustento jurídico. Habla de contradicciones en cuanto a cosas que no hacen a la causa. Para mí es una contradicción es que base su argumento en el perito de parte aportado por Cáceres y no en el del Poder Judicial. Este perito (en referencia al pago por Cáceres) hace una evaluación como médico en base a fotos, el nunca me revisó y dice que tengo una enfermedad en la piel que no tengo y que voy a desacreditar con análisis”, dijo en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

“Cáceres tiene rasgos psicopáticos y celopáticos, el en su testimonio dice que su problema por el que se “ofusca” porque salía con un amigo suyo. Él puso una aplicación en mi teléfono para espiarme, ver todos mis mensajes y emparejó su teléfono con el mío”, relató a la hora de contar algunas de las situaciones vividas con su expareja.

“Perdí credibilidad, espacios políticos, me difamó, armó páginas y me hizo quedar como una loca por todos lados. Perdí mucho y sobre todo tranquilidad. Estoy arrepentida de haber ido a la Justicia”, agregó.

La causa

La representante del Ministerio Público, Yanina Galante, habría valorado que hubo inconsistencias en el relato de la denunciante que chocaban con las pruebas, entre las que se incorporaron, en el tramo final de la investigación, elementos discriminatorios por parte de la defensa, indicaron las fuentes a este medio.

Si Cáceres termina desligado, se sacará de encima la dura denuncia que le había hecho Martinazzo, cuya presentación y procesamiento provocaron un fuerte impacto político, el cual influyó para que no fuera por otra reelección de su banca nacional, se alejara de la política y se dedicara al ejercicio de la abogacía. Por su parte, la mujer, que es vicepresidente del Pro, ha venido entablando una fuerte disputa con el exlegislador y ha venido peleando para que la causa avance a la etapa de juicio. La dirigente denunció que el 23 de noviembre de 2020 estuvo en el departamento del expresidente del macrismo local, con quien tuvo una discusión en la que sufrió heridas, las que fueron constatadas por el médico legista, según expuso la mujer y consta en el expediente. No obstante, para la fiscal hubo inconsistencias y la causa está cerca del archivo.