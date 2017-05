Juntos. Uñac, presidente del PJ local, compartió la mesa con Gioja, quien dirige el peronismo nacional. Se mostraron juntos y dieron señales de unidad. El exgobernador trató de desligarse de las pintadas contra el pocitano.

En la sede del PJ y ante autoridades, dirigentes, funcionarios y simpatizantes, José Luis Gioja trató de despegarse de las pintadas contra el gobernador Sergio Uñac que lo tildaban de traidor. “No tengo las manos con aerosol”, aseguró el exmandatario, quien además resaltó que se trata de una práctica del “adversario” para dividir y que está trabajando por la unidad. A su lado, el pocitano y presidente del justicialismo local, remarcó que el peronismo está unido y que “en agosto vamos a ganar bien en las primarias y muy bien en las generales de octubre”.



El encuentro peronista se dio anoche, en el que el Consejo convocó al Congreso partidario para comenzar a armar el frente electoral de cara a las legislativas (ver aparte). Las diferencias internas en el PJ terminaron de estallar la semana pasada, cuando aparecieron pintadas en varias paredes de Capital con la leyenda “Uñac traidor”. La jugada resultó un golpe bajo, dado que el Gobernador se encontraba fuera de la provincia y fuentes del justicialismo se la adjudicaron directamente a Gioja. En la reunión, ambos referentes se mostraron juntos y compartieron la misma mesa y se repartieron abrazos y sonrisas. El actual diputado nacional y titular del PJ nacional hizo hincapié en rechazar la acusación al señalar que “hay muchos devoradores de afuera que son los que se encargan de obstruir, que hace siete meses pintaban Gioja = Cristina = López y no sé qué cosa, y que ahora pintan otras pavadas que nada tienen que ver con la realidad del peronismo que está gobernando y bien la provincia, y que tenemos que apoyar y ayudar para que así sea”. En la cumbre, Uñac no mencionó nada de las pintadas ni se refirió a la definición de Gioja, aunque en la mañana había dicho que es algo “que no le sirve a San Juan. Mi única misión es proteger los intereses de la provincia”. Además, destacó que “no quiero ni averiguarlo por las dudas. Si alguien piensa que es tomar un camino contrario, se equivoca”.



Uno de los motivos del distanciamiento entre Uñac y Gioja tiene que ver con la postura frente al macrismo. Mientras el Gobernador tiene que cuidar la relación con la Nación, el diputado nacional se ha parado en la vereda de enfrente. El pocitano volvió a resaltar que “tenemos un Gobierno nacional que nada tiene que ver con nosotros, pero somos institucionales”.



Otro punto de desencuentro entre ambos tiene que ver con la conformación de las listas para las legislativas: las fuentes aseguran que Gioja quiere participar del armado de las candidaturas, tarea que históricamente le correspondió al jefe local del peronismo, que ahora es Uñac. El exgobernador ayer dijo que “todos estamos decididos a hablar, dialogar, a poner y a deponer”.



Apostillas peronistas

Dardo

Mauricio Ibarra dijo en Radio Sarmiento que “la letra es conocida” en las pintadas que aparecieron contra el gobernador Uñac tratándolo de traidor. Si bien no mencionó a José Luis Gioja, le apuntó al indicar que “si ya tuviste tu tiempo, no pintés paredes”.