La voz de Gonzalo Tellechea por estas horas es una mezcla de felicidad, expectativa, pero sobre todo, de alivio. "Desde el principio pedíamos que se investigara y hoy estar en la puerta de un juicio cuesta creerlo", manifestó después de ser notificados de que el juez federal Rago Gallo elevara a juicio la causa que investiga la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea.

"Espero verlos condenados y que confiesen donde está el cuerpo. Es muy perversa la figura del desaparecido, es crear un duelo sobre pensamientos. Queremos que nos digan donde está el cuerpo para cerrar esto", agregó y dejó en claro que la familia "no bajará los brazos" hasta que el proceso finalice.

Además, afirmó que llegar a juicio "es un logro de la sociedad sanjuanina que no dejó que la causa durmiera". "Son muchos años, este aparato perverso buscaba que nos cansáramos y siguiéramos con nuestras vidas. El abogado, el grupo "Todos x Raúl", la sociedad entera no dejaron que esta causa muriera y obligaron a las instituciones a hacer lo que tenían que hacer", concluyó.

Los imputados son: el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Héctor Moyano; el ex funcionario de Turismo y Cultura, Eduardo Oro, el ex jefe de Policía, Miguel González, Miguel Alejandro del Castillo, el ex empleado Juan Marcelo Cachi, el ex comisario Roberto Mario León, la empleada Aurora Isabel Ahumada, Luis Alonso, Alberto Lali Flores y el arrepentido Sebastián Cortéz Paez.