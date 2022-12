La confirmación de la fecha de elecciones para el 2023, prevista para el 14 de mayo, disparó las negociaciones y aspiraciones políticas de referentes locales. En ese marco, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, quien no puede repetir en el cargo, se anotó para el puesto de vicegobernador, como compañero de fórmula de Sergio Uñac. Consultado, el dirigente indicó que "es una posibilidad" jugar como parte de la cúpula que comandará los destinos de la provincia luego del 10 de diciembre. La frase del chimbero no es menor ya que, en la normalidad, un dirigente no se propone para el cargo de vice porque dicha decisión es exclusiva de quien se anota para encabezar un armado provincial. Además, no fue lo único, ya que consultado sobre a qué otro cargo aspira si ese escenario no ocurre, no dio definiciones e indicó que "iremos viendo. No puedo confirmar algo sobre lo que hay incertidumbre". Esto es que, por el momento, no tiene en vistas otro puesto.

La postura de Gramajo surge luego de que el propio Uñac expresara este sábado, en una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, que "en quince días más, máximo, confirmo si soy candidato" a gobernador. Además, que, tras ese paso, "me pongo a trabajar en las hipótesis ciertas de quién podría ser" su compañero de fórmula. Sobre la posibilidad de que el vice sea un intendente, Uñac dijo que "pueden ser todos los que hayan hecho bien las cosas, porque en definitiva el candidato a vice es un lugar sumamente destacado". También agregó una definición sobre la persona, al indicar que el elegido "tiene que tener una sintonía fina con el gobernador". Con esas declaraciones, llamó la atención la definición de Gramajo, ya que hasta el momento, Uñac no tiene cerrada su candidatura a gobernador y más lejana está la figura de quien sería su compañero, o compañera, de fórmula. Al menos no es usual que aparezcan nombres de quien se propone para conducir la Cámara de Diputados antes que de quien tiene intención de comandar el Ejecutivo.

Según Gramajo, "es una posibilidad dentro de lo que va a ser el diálogo, el consenso y la charla que nos tenemos que dar teniendo en cuenta que ya tenemos fecha de elección. Dentro de este marco van a venir definiciones, pero claramente es una posibilidad". Además, fue más allá al expresar que "es lógico que ahora se comience a acelerar todo y se definan candidaturas. Es bueno dar certidumbre", resumió. Así, Gramajo ve que es una figura de peso que le puede aportar votos a una fórmula a gobernador, bajo un sistema electoral en el que la lista de gobernador que más sufragios obtenga recibirá todos los resultados obtenidos por el resto de los competidores de un mismo frente electoral. En el entorno del chimbero aseguran que parte, sólo con Chimbas, de un piso de 50.000 votos, cosa que "no garantizan muchos otros", dicen en off en el municipio.

El jefe comunal de Chimbas no es el único que suena para acompañar en la boleta a Uñac. Entre los nombrados también figura el intendente de San Martín, Cristian Andino. Además, si bien en un principio circuló la posibilidad de que la actual ministra de Hacienda, Marisa López, pueda ocupar ese puesto, fuentes del peronismo indicaron que dicho nombre está cada vez más lejos.

Según quedó definido en el calendario electoral, el 25 de marzo cerrará el plazo de presentación de candidatos (ver Calendario electoral ).

Plazo

50 Es la cantidad de días, antes de la elección, que tienen los armados políticos para presentar las listas de candidatos ante el Tribunal Electoral.

Sin renovación

Fabián Gramajo es uno de los intendentes oficialistas que no puede repetir mandato de cara al 2023. A esa lista se suman sus pares Cristian Andino, de San Martín; Mario "Cacho" Martín de Sarmiento; Miguel Atampiz de Zonda y Leopoldo Soler, entre otros.

Calendario electoral

Con la fecha del 14 de mayo confirmada para la elección provincial, quedó cerrado el calendario electoral para el 2023. Así, el plazo final para la presentación de alianzas quedó establecido para el 23 de febrero. Un mes más tarde, el 25 de marzo, será el límite para que cada una de las listas presente sus candidatos. Luego, el 9 de abril se dará inicio a la campaña electoral, mientras que el 29 de ese mes será el plazo límite para realizar actos de gobierno como pueden ser inauguraciones o entrega de viviendas. El cierre de la campaña se dará 48 horas antes del comicio, esto es, el 12 de mayo.