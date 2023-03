Carlos Gómez, el líder de la Agrupación Virgen de Fátima, será candidato a intendente de Chimbas por el frente oficialista San Juan por Todos, según el mismo confirmó en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Aunque afirmó que no basará su campaña en críticas a la gestión del actual jefe comunal, reprobó la foto que se tomó Fabián Gramajo con su par de Rivadavia durante el Carnaval. "Yo no me hubiera sacado una foto con Fabián Martín, no es la mejor foto. Estamos en proyectos opuestos con Martín, no son los tiempos ni los modos", dijo.

"Tenemos gestión para mostrar y queremos replicar este modelo para Chimbas", agregó.



"Daniela Rodríguez es importante en el departamento, pero creemos que nosotros tenemos para mostrar y así lo sentimos en las caminatas", expresó.