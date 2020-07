La decisión de la gestión uñaquista de desdoblar la jornada laboral de la administración pública, en dos turnos, y extender el horario de atención al público recibió el visto bueno de los intendentes del Gran San Juan: Emilio Baistrocchi de Capital, Fabián Gramajo de Chimbas, Fabián Martín de Rivadavia, Rubén García de Rawson y Juan José Orrego de Santa Lucía. Así, la medida del Ejecutivo va camino a extenderse a cada una de las comunas. Si bien cada uno de los jefes comunales indicó que analizarán el detalle de la propuesta una vez publicado el decreto provincial, todos destacaron que es una buena acción para asegurar el distanciamiento social del personal municipal y para permitir más atención a los ciudadanos de cada distrito.

La iniciativa, que involucra a todo el personal de la administración pública provincial, está prevista que empiece a rodar a partir del próximo lunes y, además de los municipios, también serán invitados el Poder Legislativo y el Judicial (ver recuadro). De los cinco jefes comunales consultados, el más categórico fue el referente de la Ciudad de San Juan. En comunicación con Radio Sarmiento, Baistrocchi dijo que, en principio, desdoblar las tareas de los empleados municipales "será en el mismo horario que para la administración pública provincial". Esto es, que habrá dos turnos de trabajo en la Capital, el primero de 7 a 13 y el segundo de 14 a 20, con una atención al público de 7.30 a 12.30 y de 14.30 a 19.30. Además, el intendente indicó que su decisión es "adherir a la medida provincial, como lo venimos haciendo con todas las otras líneas políticas e institucionales" que se han dictado en el marco de esta pandemia. Por otro lado, recordó que hay áreas en el municipio que ya tienen un trabajo vespertino, como el caso de Rentas. La medida tendrá impacto en una gran cantidad de personas, ya que la comuna nuclea a 3.500 trabajadores, de los cuales, 900 son empleados de planta permanente.

Otro de los municipios que está a favor de la medida del Ejecutivo es Chimbas. Si bien el intendente Gramajo explicó que la comuna viene aplicando un sistema de tareas que involucra la presencia de empleados municipales en la mañana y en la tarde, con atención al público y tareas administrativas respectivamente, dijo que la propuesta es importante para "asegurar el distanciamiento social tanto para los empleados como para los vecinos". En la comuna trabajan unas 750 personas, de las cuales 230 son de planta permanente.

En el caso de Rivadavia, Fabián Martín se mostró de acuerdo e indicó que "lo vamos a evaluar, pero no lo veo difícil de aplicar. Tendremos que estudiar cada una de las áreas para dividir al personal en dos equipos. Deberemos desarrollar un buen trabajo de logística". Rivadavia tiene 2.500 trabajadores y, de ellos, 350 son efectivos.

El intendente de Rawson, Rubén García, sostuvo que será importante para poder "ser más eficiente en la atención al público. Lo que analizaremos es qué nos conviene más como comuna y qué le es más beneficioso al vecino, ya que el rawsino tiene más incorporado realizar los trámites en la mañana". Rawson cuenta con 1.250 empleados de planta y 200 contratados.

Desde el área de prensa de Santa Lucía indicaron que el intendente Orrego hará un informe de cada dependencia y que será estudiada la propuesta del Ejecutivo, por lo que no está descartada.

Con el desdoblamiento de la jornada, el Ejecutivo aumentará de seis a diez las horas de atención al público en sus dependencias, sobre todo el Centro Cívico.

Claves de la medida

Bandas horarias

Habrá dos turnos de atención al público: de 7.30 a 12.30 y de 14.30 a 19.30. Para garantizar un ambiente laboral acorde a las necesidades sanitarias, entre los turnos habrá una desinfección de cada una de las áreas.

Distribución

Todas las reparticiones, incluidas aquellas que no tengan atención al público, deberán redistribuir el personal en grupos fijos con carga horaria continua, de 6 horas, de lunes a viernes; uno en horario matutino y otro vespertino.

Turnos rotativos

Con turnos rotativos se dará la posibilidad de alternar, de manera semanal, la prestación de las tareas en horario matutino y vespertino de un mismo grupo. La cantidad de personas deberá garantizar el distanciamiento.

Legislativo y Judicial



Según confirmó el vicegobernador Roberto Gattoni, la medida que impulsa el Ejecutivo para desdoblar la jornada laboral e incrementar la atención al público no tendrá impacto en los trabajadores de la Cámara de Diputados. Es que, históricamente, los empleados de la Legislatura han tenido tareas a desempeñar en el turno vespertino, por lo que la medida ya se cumple en ese poder del Estado. Uno de los puntos centrales tiene que ver con las guardias para la recepción de proyectos. Así, Gattoni indicó que no será necesaria la adhesión a la medida provincial. En el Poder Judicial, desde el retorno a las actividades en cuarentena, la Corte dispuso la atención al público en la tarde para garantizar el distanciamiento de los trabajadores y que no exista congestión de profesionales y de aquellos que van a la mañana.