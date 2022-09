La reunión salarial que encabezará hoy la ministra de Hacienda con los representantes de los gremios estatales será clave para definir el aumento que tendrán los trabajadores del Ejecutivo en el último tramo del año. En esa línea, previo al encuentro, los gremios docentes UDA y AMET estimaron que se requerirá una recomposición de, al menos, un 25 por ciento para los meses de octubre, noviembre y diciembre, para que el Gobierno mantenga la premisa de que los salarios le ganen a la inflación. La cifra surge de lo que prevén que será el cierre anual de la inflación, en el que coincidieron que será de un 90 por ciento. Si bien UDAP no dio una estimación, sí remarcó que la administración uñaquista cumpla con el compromiso de que los sueldos superen la suba de precios. Con ese parámetro y frente al 65 por ciento de aumento que ya tienen en el bolsillo, resta al menos un 25 por ciento de suba para alcanzar la inflación anual prevista. El cálculo de los maestros no coincide con los de Hacienda, que sostiene que el 2022 cerrará con un suba del 80 por ciento.

El encuentro de la mesa salarial de la que, además de los docentes, participarán el resto de los estatales como UPCN, ATSA y Viales, entre otros, será a las 17, una hora después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dé a conocer la inflación de agosto. Según las consultoras nacionales, el incremento será de un 7 por ciento y, de cumplirse la suba de precios, habrá llegado a cerca del 55 por ciento en los primeros ocho meses del año. Incluso con ese valor, los salarios de los estatales estarán por arriba de la inflación, ya que desde junio perciben un incremento del 65 por ciento. En el caso de los maestros, el aumento salarial no fue lo único que lograron en junio, ya que también hubo una modificación en el valor de los cargos docentes (ver Cambios en...).

Consultado sobre la reunión, Luis Lucero de UDAP, el gremio con mayor representación, dijo que "sabemos que la inflación a fin de año va a ser alta, por lo que me preocupa cómo vamos a abordar los sueldos desde septiembre hacia adelante", ya que "debe haber una estrategia con Hacienda para que la inflación no nos gane y la superemos todos los meses". Por otro lado, estuvo en contra de la cláusula gatillo que propone UPCN porque, con ese mecanismo, no se supera a la inflación. Desde UDA, Julio Roberto Rosa fue más claro al indicar que "la inflación anual va a estar en el 90 por ciento y hoy tenemos el 65 por ciento de aumento, así que de mínima tendríamos que hablar de un 25 por ciento para el último trimestre". Daniel Quiroga de AMET coincidió con su par de UDA y dijo que "le tenemos que ganar a la inflación. En función de eso, tenemos que ver cómo impacta en los tres últimos meses del año". Por su parte, el secretario Gremial de ATSA, Rodolfo Montaña, dijo que "no queremos perder frente a la inflación, que se estima que será del 96 por ciento a fin de año".

Al igual que en junio, docentes autoconvocados entregarán un petitorio a las autoridades de Hacienda previo al encuentro.

LOS PROTAGONISTAS

Marisa López - Ministra de Hacienda

“La estimación oficial que realiza Nación ronda el 80 por ciento de inflación a fin de año. Recibiremos a los gremios, los vamos a escuchar y vamos a ver si podemos cerrar alguna propuesta. Esa situación nos permitiría seguir trabajando para adelante. Si no, tendremos otra reunión”.

Luis Lucero - Sec. General UDAP

“Está claro que la inflación va a superar el 65 por ciento, por lo que tenemos que pensar cómo se van a resolver los últimos meses del año para que la inflación no nos gane. Con la cláusula gatillo no estaríamos cumpliendo con lo que pactamos en paritaria de ganarle a la inflación”.



Rodolfo Montaña - Sec. Gremial ATSA

“No queremos perder frente a la inflación. En esa línea, vamos a ver qué propone Hacienda y qué postura tomamos. El cálculo que hacemos de inflación para 2022 ronda el 96 por ciento y el objetivo apunta a no perder frente a la suba de precios. Cláusula gatillo es una posibilidad”.

Cambios en el Decreto 155

Dentro de la negociación paritaria que llevó adelante el Ministerio de Hacienda y la cartera de Educación con los gremios UDAP, UDA y AMET se definió un esquema de cambios para los puntajes por cargo dentro de la estructura docente. Si bien hubo una primera modificación tras la negociación de junio, las partes llegaron a un acuerdo el mes pasado y aplicaron cambios en todo el Decreto 155/2011, esto es, en todos los escalafones de los maestros. Dichos cambio son clave, ya que, los nuevos valores en los cargos, impactan en el cálculo del valor índice del salario docente. Así, se trata de una modificación que impacta en el bolsillo. Según indicaron las fuentes, tras la definición de qué puntos modificar, se deberá publicar un nuevo decreto provincial. Los gremios docentes consideraron el cambio como un logro, ya que venían solicitándolo hace años. En el caso del resto de los gremios, la conquista se materializó en el traspaso de contratados a planta permanente más otros ítems.