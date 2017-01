La intención de la gestión macrista de impulsar este año un incremento de un 18% para los docentes y que la discusión pase por cada una de las provincias, no cayó bien en los gremios UDAP, UDA y AMET, quienes adelantaron su rechazo.



La negativa se debe a que el valor que manejan a nivel nacional para un eventual acuerdo es muy bajo teniendo en cuenta el peso que tuvo la inflación del año pasado.



En segundo lugar, los gremios sostienen que la Nación está incumpliendo con la ley que establece que el que debe llamar a paritarias es la cartera de Educación de Esteban Bullrich y no cada uno de los distritos.



Según fuentes oficiales, los primeros pasos de las paritarias locales se darán la próxima semana cuando el ministro del área, Felipe De los Ríos, hable con el Gobernador y, tras esa charla, se contacte con su par nacional para definir cómo será la discusión salarial para este año, ya que el macrismo planea poner en práctica estos cambios.



Las modificaciones que se plantean a nivel nacional se dieron a conocer las últimas semanas, donde la intención oficial es que las negociaciones se ajusten a la pauta inflacionaria entre el 17 y 20 por ciento, prevista en el presupuesto de este año.



El otro cambio que se propone es la intervención del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y no de su par de Educación, Bullrich, en las paritarias. Desde el Ejecutivo nacional aseguran que Frigerio ya tiene prevista una reunión con los gobernadores en los primeros días de febrero, a quienes les propondrá que la discusión pase por sus respectivos distritos.



La parte que le quedaría a Educación de la Nación sería debatir y acordar condiciones laborales.

A nivel local, los lineamientos dados a conocer desde Buenos Aires generaron malestar en los sindicatos. Los tres gremios compartieron la misma sintonía, ya que no están de acuerdo con que el diálogo por las paritarias pase primero por las provincias.



En cuanto al porcentaje de la futura pauta salarial, Graciela López de UDAP y Roberto Rosa de UDA no quisieron arriesgar porcentajes debido a que manifestaron que todavía es prematuro hacerlo, aunque sí resaltaron que un 18 por ciento de suba es insuficiente.



El que sí tiró un número fue Daniel Quiroga de AMET, quien dijo que la propuesta debería rondar sobre el 35 por ciento.

La titular de UDAP, el gremio de mayor representación entre los docentes sanjuaninos, fue muy clara al explicar que “el porcentaje del que están hablando no llega a cubrir ni siquiera lo que fue la inflación del año pasado y no tuvimos una reapertura de la paritaria”.



Por su parte, Roberto Rosa, dirigente del sindicato UDA, coincidió con López y dijo que “el porcentaje es totalmente insuficiente. Hay que entender que nosotros en febrero del 2016 cerramos paritarias en el 30 por ciento y la inflación superó el 40”. Por último, Daniel Quiroga de AMET aclaró que “no podemos perder poder adquisitivo y un 18 por ciento es muy poco”.

OPINIÓN LOCAL

DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET



“No estamos de acuerdo con el 18 por ciento. Tenemos que estar por sobre un 35 por ciento y volver a discutir a mitad de año, algo que no se hizo en 2016 porque se le dio tiempo al gobierno a que se acomode. La paritaria se debe comenzar en la Nación”.

ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA



“Esto nos parece una aberración absoluta y pone de manifiesto la poca voluntad que puede tener el Gobierno nacional con ayudar al financiamiento educativo. Nosotros vemos un panorama oscuro y crítico. Con esto se pone en peligro el inicio del ciclo lectivo”.