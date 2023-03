El secretario de Ambiente y candidato a intendente de Rivadavia por el Frente San Juan por Todos, Francisco Guevara, salió al cruce del actual jefe comunal, Fabián Martín, por participar el fin de semana del Carnaval de Chimbas.

"El intendente debería quedarse más en Rivadavia y por lo menos, replicar algo así acá. No tenemos fiesta departamental que motorice a la actividad cultural", dijo el funcionario en Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Hasta el10 de diciembre es intendente y hay muchas problemáticas que no han sido resultas. En Rivadavia no tenemos infraestructura, no tenemos centro cultural, un anfiteatro o un polideportivo. Mientras está de carnaval, en el departamento no hay salas velatorias, los vecinos no tienen donde despedir a sus seres queridos", agregó.

Este fin de semana el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, sorrpendió al mostrarse en el palco oficial del carnaval de Chimbas junto al intendente uñaquista Fabián Gramajo y después compartir las imágenes en las redes sociales. "Acompañé al intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, en la fiesta de Carnaval. Otro San Juan es posible donde prime el diálogo a pesar de pertenecer a diferentes sectores políticos", escribió el opositor.