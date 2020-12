La puesta en marcha del sistema acusatorio, en el que la investigación de los hechos delictivos quedará en poder de los fiscales, exigió cambios dentro de Tribunales. La Corte de Justicia, que preside Adriana García Nieto, definió quiénes serán los jueces que continuarán tramitando expedientes bajo el sistema actual y quiénes actuarán dentro del nuevo mecanismo, el cual se espera poner a rodar en febrero. Así, dispuso que haya cuatro magistrados, dos de Instrucción y dos Correccionales, que seguirán como lo hacen hoy, a quienes se les sumará una flamante área llamada "Unidad Conclusiva de Causas", que tendrá la tarea de tramitar todos los casos "residuales" para su conclusión. Con ellos trabajarán dos salas de la Cámara Penal, ya que la tercera dejará de existir como tal. Así, el sistema acusatorio contará con nueve jueces, que serán los encargados de controlar las garantías constitucionales de los imputados, más un tribunal de impugnación, integrado por cuatro magistrados.

Los magistrados que juraron ayer serán capacitados desde el lunes.

Según explicó la presidente de la Corte, los que continuarán con el sistema actual son las juezas Carolina Parra y Mónica Lucero, del Segundo y Tercero Correccional respectivamente; Guillermo Adárvez, del Tercero de Instrucción, y la recientemente designada, Mabel Moya, del Quinto de Instrucción. Por su parte, la Unidad Conclusiva de Causas estará en manos del supervisor General de Flagrancia, Mario Parisi, quien deberá gestionar todos los expedientes que existen en todos los otros juzgados penales, cuyos titulares pasaran al nuevo sistema. García Nieto explicó que la necesidad de crear un área nueva para tramitar los antiguos casos radica en no sobrecargar a los juzgados "residuales" con las causas que quedarán sin juez, ya que, además de los juicios propios, deberán dar curso a los nuevos procesos que se generen y que no sean competencia del acusatorio, como los delitos contra la propiedad que no tengan como resultado una persona fallecida. Fuentes de Tribunales estimaron que hay unas 10 mil causas que deberán ser gestionadas por la nueva área. Así, los magistrados que, a partir de marzo, serán jueces de garantía son: Federico Rodríguez (del Cuarto Correccional), Matías Parrón (del Quinto Correccional), Alberto Caballero (del Primero Correccional), Gema Guerrero (del Primero de Instrucción) y Diego Sanz (del Cuarto de Instrucción). A ellos se les suman los nuevos jueces de primera instancia que juraron ayer: Celia Maldonado, Verónica Chicon, Jorge Andrés Abelín y Juan Gabriel Meglioli.

En el caso de la segunda instancia, la de revisión, para el sistema acusatorio habrá un tribunal de impugnación, el cual estará integrado por los camaristas Benedicto Correa, Juan Carlos Caballero Vidal (h), Daniel Guillén y Ana Lía Larrea (que juró en el día de ayer). Por lo que, según explicó García Nieto, "se disuelve la Sala III de la Cámara Penal y el resto de los jueces de Cámara se dividirán en dos salas". Así, la presidente de la Corte destacó que la Sala I estará integrada por Miguel Dávila Saffe, Martín Heredia Zaldo y Víctor Muñoz Carpino, mientras que la II por Juan Bautista Bueno, Maximiliano Blejman y Silvina Rosso de Balanza.

Desde el lado del Ministerio Público, su titular, Eduardo Quattropani, indicó que se tomará su tiempo para decidir a los fiscales que estarán al frente del nuevo sistema y quiénes acompañarán a los jueces de Instrucción y Correccional, dado que ayer juraron 14 nuevos magistrados y evaluará el desempeño de cada uno durante enero. La definición se dará en febrero.