El gobierno provincial tomó una decisión para mejorar el salario de los docentes que menos ganan. Desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, confirmaron que habrá subas extra para aquellos que integran el lote de maestros iniciales con jornada simple y tienen un solo cargo. Esto es, aquellos que perciben lo que establece la paritaria nacional, un sueldo mínimo de bolsillo de 50 mil pesos, que en la provincia representan unos 2.100 maestros. Pero no serán los únicos, ya que la medida también impactará en aquellos que recién empiezan en la actividad y tienen hasta dos cargos. El monto de la mejora no está definido y se espera que esté listo para la reunión paritaria que se llevará adelante el jueves por la mañana entre Hacienda, Educación y los gremios UDAP, UDA y AMET. En ese encuentro los sindicatos harán su pedido, mientras que desde Hacienda ven como un hecho que se adelantará a junio el incremento del 5 por ciento previsto para julio y rediscutir un nuevo esquema de aumentos para el segundo semestre de este año.

La confirmación de un incremento a los salarios de menor remuneración, más lo que luego perciban por el acuerdo paritario, la dio ayer la ministra de Hacienda en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento. López explicó que el principal motivo de la recomposición es el fuerte avance de la inflación, "un flagelo que se siente en los sueldos más bajos". Así, indicó que "hay una firme decisión del Gobernador de recomponer los salarios más bajos de la administración, en especial de los docentes". A su vez, reconoció que dicha suba ha sido un pedido de los gremios y, también, del sector de autoconvocados que, luego de llegar a un acuerdo con la provincia, retomaron las actividades en las escuelas (Ver Marchas y ...).

La queja docente apunta a que, según manifiestan, hay sueldos de bolsillo que están por debajo de los 50 mil pesos, por lo que no se estaría cumpliendo con la paritaria nacional, que establece esa cifra como parámetro para un maestro que recién se inicia. Desde Hacienda indicaron que, aquellos recibos de sueldo que están abajo de ese valor, se les debe sumar lo que corresponde al Incentivo Docente y al Fondo Compensador, hoy en unos 6.200 pesos, los que "no se ven reflejados el recibo de sueldo", pero sí en la cuenta bancaria del maestro, indicó López. A su vez, dijo que, en aquellos casos en los que, incluso con el Incentivo Docente y el Fondo Compensador, no se llega a los 50 mil pesos, "la provincia asigna un ítem en el recibo de sueldo que se denomina Complemento Único", que completa lo que resta para cumplir con lo que establece la paritaria nacional.

Ese complemento no se liquida para aquellos maestros que recién se inician y tienen dos cargos, porque sumadas ambos puestos, "superan los 50 mil pesos que establece el acuerdo nacional". Así, la funcionaria reconoció que, "si un maestro tiene dos cargos, no se respetan los mínimos por cargo". Como ejemplo indicó que un docente inicial con dos cargos "recibe, en promedio, 41.000 pesos por cada uno, esto es, unos 82 mil pesos en total", pero no recibe la compensación porque supera el límite de los 50 mil pesos. En ese marco, López confirmó que esa situación "se va a revertir". Lo que no está definido es si la compensación estará establecida para uno o para los dos cargos, indicaron las fuentes.

Recursos provinciales

Desde el Ejecutivo aseguran que realizan el máximo esfuerzo posible que permiten los recursos provinciales y sin poner en juego el equilibrio fiscal. Además, mantienen el compromiso de que los sueldos le ganen a la inflación.

Aumento

25 Es el porcentaje de aumento que recibirán los empleados estatales, incluido los docentes, con el 5% de este mes.

Mínimo docente

La paritaria nacional fijó un salario mínimo docente de 50.000 pesos desde marzo, 53.333 pesos desde junio, 56.666 pesos desde agosto y 60.000 pesos a partir de septiembre. Además, una cláusula de revisión para ese mes.

MARCHAS Y PETITORIOS

La semana pasada, docentes autoconvocados marcharon en dos oportunidades hacia Casa de Gobierno. En ambos casos fueron recibidos por el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda. En la primera jornada, presentaron un petitorio con cinco puntos, entre los que estuvo el reclamo de un salario digno. Al día siguiente, por la noche, incrementaron la solicitud y apuntaron a que el sueldo del maestro inicial, con radio 1, sea equivalente a la canasta básica, hoy en unos 95.000 pesos. Además, que se aplique la cláusula gatillo a partir de del mes que viene. Sobre el último punto, la ministra Marisa López opinó que "para el trabajador es más convenible el acuerdo por porcentajes porque es más previsible. Si fuese cláusula gatillo, todavía no estaríamos superando el 25 por ciento, como lo estamos haciendo hoy".