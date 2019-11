Si bien aún es pequeña, la participación femenina creció en cargos electivos. A partir del próximo 10 de diciembre, las mujeres ocuparán 56 puestos ejecutivos y legislativos de un total de 188, cuando en el período 2015-2019 el número llegó a 45, lo que significa un aumento del 24,4 por ciento. El salto se ve reflejado principalmente en las concejalías, ya que se pasó de 37 a 49 de un total de 131. Con respecto a las Intendencias, el incremento no será grande, pero sí es importante el hecho de que una mujer vuelva a ser jefa comunal luego de no haber ninguna durante estos últimos cuatro años. Se trata de Romina Rosas, quien tomará las riendas de Caucete. En el único sector en el que el relevamiento da a la baja es en la Legislatura, ya que allí se reducirá la cantidad.



Este diario analizó el escenario de la participación femenina en los cargos elegidos por los sanjuaninos a días de que el Tribunal Electoral lleve a cabo la entrega de diplomas a las autoridades electas. El acto será el miércoles a las 9.30 en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.



Como en todos los ámbitos, las mujeres vienen peleando, en base a sus capacidades, por espacios en lugares de decisión y de relevancia, y la política no es la excepción. Dicha incursión a nivel local está contemplada en la llamada ley de cupo femenino, aunque la norma no asegura que una mayor cantidad de mujeres lleguen a los puestos en juego. La legislación les exige a los partidos y frentes electorales que en el armado de las listas de diputados y concejales haya un 30 por ciento de participación femenina, aunque no determina posiciones, por lo que los líderes partidarios pueden ubicar a las damas en lugares en los que no tengan chances de ingresar. Rosas señaló que "se ha ido aceptando a la mujer en este rol político, pero sigue siendo un escenario machista. Hay que deconstruir algo que está culturalmente arraigado". Por su parte, la concejal electa por Capital Irene Romera ve positivo el crecimiento de la participación femenina y destaca que "las mujeres debemos hacer política desde nuestra condición y no tratar de imitar a los hombres". Además, cree que cada vez son más las que se han ganado su propio espacio.



En el período 2015-2019, la participación femenina es del 23,93 por ciento y para el próximo se pasó a un 29,78. El porcentaje de aumento es del 24,4 por ciento entre una y otra etapa. La suba fuerte se dio en los Concejos Deliberantes y el departamento que reflejó la paridad es Rawson, ya que habrá seis mujeres y seis hombres. En el extremo están Iglesia, Valle Fértil y Zonda, en los que habrá una sola dama. Por el lado de las Intendencias, Rosas pasará a ser la única jefa comunal de la provincia. La última que había llegado a tal puesto fue Ana María López en Rivadavia, en 2011. En lo que va de este período, en todos los municipios hay hombres al mando. Esta poca participación femenina en los Ejecutivos departamentales no es un hecho aislado, ya que se viene dando desde la vuelta de la democracia (Ver Aparte). Entre 2015-2019, en la Cámara de Diputados entraron ocho damas de 36 legisladores. En la nueva etapa, el número se reduce a seis, aunque ganarán un lugar si Fabián Aballay es designado como ministro de Desarrollo Humano, ya que su reemplazante será Marcela Monti. San Juan nunca tuvo una gobernadora y en los comicios pasados pelearon por el cargo la cruzadista Nancy Avelín y Mary Garrido de la Nueva Izquierda.

Otras mujeres intendentas

Los números no son muy optimistas cuando se habla de la participación femenina en el máximo cargo municipal. De las 190 veces que se pusieron en juego los cargos de intendentes desde la vuelta de la democracia, tan sólo en siete ocasiones salieron electas mujeres en alguno de los 19 departamentos. Además, nunca existió en la historia de San Juan un período en el que al menos dos departamentos tuvieran damas como jefas comunales. Es más, desde el 2003 al 2007 y desde el 2015 al 2019 ni siquiera hubo una. Ahora, la participación femenina vuelve de la mano de Romina Rosas en Caucete.



Fátima Farias de Uzair fue la que comenzó con la ruptura de esquema. Fue electa en 9 de Julio por dos períodos (1983-1987, 1987-1991). Luego le siguió Carmen García de Falcón, quien también ganó dos veces la Intendencia de Albardón (1991-1995, 1995-1999). A ella le siguió Zulma Ortiz, en Rawson, quien gobernó el departamento desde 1999 a 2003. Luego de un período sin mujeres llegó Cristina López de Abarca en 2007 en Albardón para convertirse la segunda mujer llegar al máximo puesto en ese municipio. En 2011, Ana María López alcanzó la jefatura comunal de Rivadavia y hoy en día no hay ni una en los 19 departamentos.



Si se tiene en cuenta más de 50 años antes al regreso de la democracia, en el mapa político comunal aparece Eva Araya. En 1928 fue designada comisionada municipal en Calingasta por el gobierno de Aldo Cantoni. En ese entonces, las personas que ocupaban los cargos de jefes comunales eran puestos por el gobernador de turno. Según los historiadores, Araya se convirtió no sólo en la primera mujer intendente en San Juan sino también en la primera de Sudamérica.