El inicio de las negociaciones salariales 2023, entre los representante de los trabajadores estatales y el Ejecutivo, tuvo una llamativa particularidad: ninguno de los que se sentó en la mesa habló de porcentaje de aumento. No lo hizo Hacienda y tampoco los gremios UDAP, UDA y AMET en el encuentro que hubo por la mañana, y no surgió en la reunión por la tarde con los representantes de ATE, UPCN, SOEME, SITRAVIAP, ASPROSA, Sindicato Médico, ATSA y Sindicato de Luz y Fuerza. En cambio, la cartera contable, que conduce Marisa López, sí hizo valer el esfuerzo financiero que la gestión uñaquista aplicó en 2022 y que impactó de manera directa en el bolsillo de los empleados. Según indicó la funcionaria, no sólo hubo un aumento salarial del 100 por ciento, sino también mejoras en distintos puntos del recibo que elevaron esa cifra. Así, Hacienda le pidió a los gremios que tomen en cuenta esos parámetros para que realicen una oferta, la que los docentes deberán presentar el jueves y el viernes para el resto de los estatales. Del otro lado, los sindicaron pidieron que el Gobierno tenga en cuenta un primer tramo "fuerte", que se refleje rápido en el salario de los trabajadores. Consultada, la ministra no lo descartó.

Presente. Según indicó José Pepe Villa, de UPCN, el gremio fue el único que presentó una oferta concreta. Que se aplique la cláusula gatillo.

La gestión uñaquista entiende que el año que pasó fue clave en materia de reconocimiento de puntos que son parte de los salarios y que no habían sido modificados por años. En el caso de los docentes, se aplicaron nuevos valores para antigüedad y radio, pero también se modificó el Decreto 155, el que fija el valor de cada cargo con el que se calcula el sueldo básico. Además, se puso en marcha el salario Neto Docente Provincial Garantizado, el que es un 30 por ciento más que el valor que defina Nación para el mínimo docente. Para el resto de los estatales, las mejoras implicaron cambios en ítems como refrigerio y antigüedad, además de la incorporación de contratados a planta permanente, entre otros. Dichos puntos se aplicaron por fuera de la mejora salarial del 100 por ciento. Incluso, se estima que permitieron que, entre febrero del año pasado y este año, el incremento salarial alcanzó el 150 por ciento. En esa línea, López indicó que "era muy importante refrescar todo lo que se logró y las conquistas que tuvieron los empleados públicos en todos los ámbitos". Así, dijo que "entendemos que ha existido una verdadera recuperación de los salarios". Por otro lado, indicó que, para este año, se mantiene la premisa de que los salarios le ganen a la inflación y que el gasto no afecte el equilibrio fiscal provincial.

Tanto Luis Lucero, de UDAP, como Lucio Vázquez, de UDA, confirmaron que en la primera reunión se analizaron los logros de 2022, pero, también, con vista al próximo jueves, explicaron que será importante conocer cómo cerrará la paritaria nacional, la que dará un marco a la negociación local, ya que el mínimo docente sanjuanino representa el 30 por ciento más que el mínimo docente nacional. Ambos indicaron la necesidad de que "exista un primer incremento que sea importante para el maestro". En la misma línea se expresó Cristobal Carrizo, de ATE, y Rodolfo Montaña, de ATSA. En el caso de UPCN, su líder, José "Pepe" Villa, indicó que su gremio "fue el único que presentó una propuesta concreta: cláusula gatillo". Dicha postura tampoco fue descartada.

Paritaria Nacional

Para los docentes, y también para Hacienda, será importante la paritaria nacional. Es que,

en ese encuentro, que está previsto para hoy, se definirá el salario mínimo docente. Dicho

valor tendrá impacto local por el Salario Neto Docente Provincial Garantizado.

Contratados

El traspaso de contratados a planta fue tema de debate. Los gremios consultaron a Hacienda

por el avance y si se podían modificar la fecha límite de ingreso a diciembre de 2020. Hacienda

recordó que el ingreso es por ley y la fecha límite es diciembre de 2018.