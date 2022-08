Es uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y es el primero que analizó una estrategia política, por fuera de la judicial, de cara al nuevo sistema electoral que empezará a debatirse para el comicio del año que viene. El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, lanzó críticas y evaluó alternativas.

- Si se aprueba el nuevo sistema electoral, ¿es un hecho que lo van a judicializar?

- Sí. Hemos decidido judicializarlo. Estamos entretenidos con este tema que nos planteó el gobierno de cambiar las reglas electorales, cuando en San Juan hay muchas cosas más importantes para tratar. Hay que mejorar la calidad educativa que en la provincia está por debajo de la media. Hay que crear más fuentes de trabajo. La inseguridad está ganando la batalla. La ley de lemas que quieren implementar es un sistema tramposo porque puede ganar una elección el que saca menos votos con respecto a su rival, dado que suma los votos de los de su mismo frente. El ciudadano, cuando emite su voto, no sabe dónde va a ir a parar. Retrocedemos 30 años. Además, es inconstitucional.

- ¿Cuál es el fundamento para sostener eso?

- La Constitución dice que los cargos serán elegidos por el voto directo de la ciudadanía. Esto tiene un agregado. La ley 613 N dice que 18 meses antes de las elecciones no se puede cambiar el sistema electoral. Esa norma ya produjo efectos y la quieren derogar. Da un blindaje, es un derecho adquirido de la ciudadanía. El sistema electoral que vayan a crear recién va a ser aplicable en 2027. El Gobierno está muy preocupado por perder las elecciones por eso cambian las reglas de juego. Hablan de consenso y mienten porque el consenso es entre ellos.

- El oficialismo dice que la 613 N es una ley decisoria y que se puede modificar, en sesión especial y con mayoría calificada, como cualquiera otra ley de ese tipo. No hablan de derechos adquiridos...

- Ellos lo ven desde ese punto de vista. Nosotros lo vemos desde este lugar. No se puede estar manoseando las leyes para acomodar un sistema electoral a conveniencia.

- Ante un planteo de inconstitucionalidad a la ley de Lemas en Santa Cruz, la Corte Suprema de Justicia dijo que las provincias son autónomas para fijar su régimen electoral y no se metió en el tema. ¿Ahí tienen un "camino muerto"?

- No sabemos. Las ciencias jurídicas no son exactas. Podemos dar la batalla.

- ¿El objetivo es desgastar judicialmente?

- No, quisiéramos que hoy estuvieran claras las reglas de juego. Este es el lugar al que nos ha llevado el Gobierno.

- Le pregunto porque en ninguna provincia se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de Lemas. Incluso, la Corte Suprema ha resuelto que las provincias son autónomas para establecer sus sistemas electorales. Es decir, es solo una apreciación y calificación de Juntos por el Cambio que es inconstitucional...

- Hay juristas que han hablado de la inconstitucionalidad, como (Daniel) Sabsay...

- Pero es la opinión de un jurista, no de la Justicia, que es la que vale...

- Son cosas que se irán dirimiendo en su momento. Por eso, va a estar la estrategia judicial, que la llevarán adelante los abogados, y la política la vamos a trabajar los referentes en el terreno que sea.

- Entonces, ¿van a apuntar también a lo político y no solamente lo judicial?

- También vamos a dar la batalla desde lo político. Vamos a convocar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que entienden que este no es el camino, que necesitamos más democracia e institucionalidad. Este es un gobierno que, en la época de (José Luis) Gioja, se recortaron los poderes de control que tenía el Tribunal de Cuentas. Luego, modificó la Constitución para pasar de dos a tres períodos. Uñac designó una Corte en la que, de sus cinco miembros, tres fueron sus funcionarios: el entonces vicegobernador Marcelo Lima, la asesora Letrada de Gobierno Adriana García Nieto, y el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. Ahora, cambian el sistema electoral forzando nuevamente esta situación. Si somos gobierno, vamos a recuperar la institucionalidad.

- ¿Van a presentar distintos candidatos a gobernador?

- Todavía no lo hemos hablado. Pero vamos a salir fortalecidos en lo político con esta situación. Esta convocatoria para defender la institucionalidad, las leyes y la democracia, logró que la oposición se uniera de manera inmediata, por lo menos, en el desafío de estar en contra de este nuevo sistema electoral. Lo evaluaremos, seguramente vamos a armar listas y vamos a darle la posibilidad de participar a todos aquellos que quieran hacerlo. Vamos a competir conforme las reglas de juego.

- ¿Con cuántos candidatos a gobernador?

- Lo evaluaremos. Es muy pronto, habida cuenta que se suman de manera automática los votos de los sublemas, es muy arriesgado ir con un solo sublema.

- ¿Se va a anotar como candidato a gobernador? Antes, usted había dicho que tenía posibilidades...

- Lo evaluaremos en su momento. Es una alternativa. Otra es jugar con una fórmula fuerte. Yo voy a jugar donde sea más conveniente para el frente. A esta altura, no podemos descartar nada. Vamos a ser competitivos. Veo un fin de ciclo del peronismo en San Juan. Esta situación de subestimar a la gente, de creer que no se va a dar cuenta que se está haciendo un traje a medida. La gente quiere un cambio, también se cansa. Quiere otras formas. Además, los que crearon la ley de lemas, perdieron.

- Habló de la unidad, ¿es un hecho de que van a incorporar a Consenso Ischigualasto?

- No es un hecho, pero esta situación nos ha unido.

- Entonces, ¿ve conveniente unir a toda la oposición, al Gen, a la Cruzada, ADN, a los libertarios?

- Sería bueno. Si coincidimos en ideas principales, podemos avanzar en eso. Si vamos unidos, vamos a tener más posibilidades. No podemos cerrarle la puerta a nadie, tenemos que ser respetuosos de las ideas de los demás. No hay que ser extremista ni para uno u otro lado.

- Ya está en condiciones de opinar que Marcelo Orrego tiene que ser el candidato de Juntos por el Cambio...

- Orrego tiene que ser el candidato a Gobernador, pero lo tiene que definir él. Es el que hoy mejor mide. Si hoy hubiese elección en San Juan, Orrego es Gobernador.

- ¿Ve conveniente abrir otra candidatura a Gobernador con Consenso Ischigualasto?

- Si estamos en el mismo frente, me parece muy bien. Y algún otro sector más que quiera participar.

- ¿Otra línea con Marcelo Arancibia a la cabeza?

- Todo es posible. Hoy es muy pronto hablar de esto.

- ¿Cree que Roberto Basualdo debería ser candidato?

- Me parecería importante, a mí y a muchos, que el pudiese participar en las elecciones como candidato, pero él ha dicho que no va a jugar en 2023 y le creo. Va a seguir colaborando y participando, pero ya lo tiene resuelto: no va a ser candidato.

- ¿En Rivadavia también va a abrir el juego a distintos candidatos a intendentes?

- Es una posibilidad concreta. Tenemos que empezar a analizarlo.

- ¿Horacio Rodríguez Larreta tiene que ser el candidato a presidente?

- No lo sé. Tanto en San Juan y en el país, voy a trabajar fuertemente para terminar con este proyecto kirchnerista. Si las problemáticas que tiene el país vienen de hace décadas, el kirchnerismo las ha profundizado. En el país y en San Juan, se necesita un gobierno nuevo, con otras ideas.

- Entonces, Macri tampoco...

- Macri tiene que ser el garante de la unidad, no lo veo como candidato.

- Es que es el extremo del kirchnerismo...

- Haría bien si Cristina y Macri relegasen candidaturas, a la política argentina le haría muy bien, no digo que no sigan trabajando, opinando y recorriendo el país.

- Dijo que la inseguridad está ganando la batalla, pero el Gobierno viene anunciando inversión en cámaras de seguridad, personal, equipamiento y reformas de sistemas penales...

- Pero hay hechos de inseguridad todo el tiempo. Es un reclamo diario de los vecinos en Rivadavia y entiendo que pasa en los demás departamentos. Hay muchos aspectos para mejorar. La inseguridad es algo muy complejo, tampoco es fácil de resolver.