En la primera reunión paritaria del año, la gestión uñaquista y los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET, se pusieron de acuerdo en un punto clave: debe haber una recomposición salarial entre lo que los docentes percibieron como aumento en 2020 y la inflación a la del 36,1 por ciento a la que cerró el año. Si bien ese punto quedó pactado, no hubo acuerdo en el porcentaje inicial. Es que los gremios docentes entienden que el aumento fue del 13,5 por ciento, mientras que el gobierno sostiene que la suba del salario fue del 16 por ciento promedio. Esto es, 2,5 puntos porcentuales de diferencia. El cálculo no es menor, ya que la cifra final impactará en el porcentaje que el Gobierno liquidará a los docentes para asumir el desfasaje del año pasado. Si se mantiene la postura gremial, la recomposición debería ser del 22,6 por ciento, mientras que si se cumple la estimación del ejecutivo, será del 20,1 por ciento. El martes cerrarán una cifra. Por otro lado, los gremios pidieron que esa recomposición se liquide de un solo pago, a lo que la provincia indicó que se analizará una vez que se tengan el monto final.



Sobre el valor que se tiene que tener en cuenta para hacer el cálculo, la ministra de Hacienda, Marisa López, indicó que "lo que les pedimos es que reconozcan que en realidad hubo un incremento neto al bolsillo de todos de un promedio del 16 por ciento, ya que las subas oscilaron entre el 15 y el 17 por ciento. Sobre ese porcentaje debemos establecer cuál sería la diferencia para reconocer la depreciación de los salarios que hubo en el 2020". Al ser consultados, los tres secretarios gremiales Luis Lucero, de UDAP; Julio Roberto Rosa, de UDA y Daniel Quiroga, de AMET; coincidieron que la base de cálculo debe ser el 13,5 por ciento, aunque también reconocieron que el incremento salarial del año pasado superó ese porcentaje, porque no sólo se aplicó en el valor índice, sino que también hubo mejoras en otros ítems que componen el sueldo del maestro. En esa línea, los tres indicaron que para el martes deberán tener un cálculo final para cerrar un acuerdo con la provincia ese día y así poder iniciar la discusión sobre la suba de sueldos de este año.



Respecto a ese tema, la titular de la cartera contable indicó que "pensamos cumplir con la premisa del gobierno nacional. Esto es, que los salarios le ganen a la inflación y en ese contexto creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Siempre con premisas sensatas y sin promesas rimbombantes. De nada sirve que nosotros prometamos algo que no podamos cumplir. Esperamos acordar antes de que empiecen las clases".



Un punto clave que marcaron los gremios es el avance de la paritaria nacional que arrancó ayer (Ver nota vinculada). Sobre ese punto, Lucero indicó que "tenemos muchas expectativa de lo que pueda ocurrir. Creo que no es nada difícil que para el martes podamos trabajar con datos más precisos respecto al acuerdo nacional". Por su parte, Rosa dijo que "es importante que en la paritaria nacional se pueda aplicar un porcentaje que suba el salario inicial del maestro que recién empieza, que es equivalente al docente que recién comienza y tiene 15 horas cátedra".



La de ayer fue la primera reunión salarial que lleva adelante la gestión uñaquista. Para hoy está previsto el encuentro con el resto de los gremios estatales de UPCN, Viales, ATE, ATSA y Soeme, y el lunes será el turno del sector de la Salud. Sobre la reunión de hoy, José "Pepe" Villa de UPCN dijo que "pediremos al menos el 40 por ciento y más cláusula gatillo". (Ver recuadro)

Instancia de revisión

Si bien ayer los gremios docentes y el Ejecutivo local no discutieron sobre el aumento salarial para este año, las partes coincidieron que una instancia de revisión a mitad de año será lo más adecuado para cumplir con las pautas nacionales, de que los salarios este año le ganen a la suba de precios.

Inflación

31 Ese es el porcentaje de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estimó el Ministerio de Economía de la Nación para este año. Consultoras que estiman un 40 por ciento.

Cantidad

18 Son los miles de docentes, estimados, que prestan servicio en la actualidad en la provincia. La mayoría de ellos, más de 10.000 están afiliados al gremio de UDAP.

UPCN va por el 40% y cláusula gatillo

UPCN, el gremio de mayor representación entre los empleados estatales, pedirá en la reunión de hoy, con el Ministerio de Hacienda, "al menos el 40 por ciento y la aplicación de la cláusula gatillo". Así lo indicó el secretario General del gremio, José "Pepe" Villa, al manifestar que el mecanismo que se utilizó en años anteriores, "es lo mejor para que el salario no pierda frente a la inflación". Además, indicó que el Estado está en condiciones de hacer frente a ese pedido porque "conocemos las cuentas generales de la provincia y sabemos que la coparticipación del año pasado tuvo un aumento superior al 40 por ciento". Es la primera vez que el Gobierno inicia la discusión salarial con los estatales en conjunto con la paritaria docente.

Gremios nacionales piden 30 por ciento de aumento

Diálogo. Previo a la reunión de apertura de la paritaria nacional docente, el presidente Alberto Fernández recibió los secretarios General de CTA, Suteba y CTERA.



Los cinco sindicatos docentes con representación nacional reclamaron al ministro de Educación, Nicolás Trotta, un incremento salarial paritario anual, para el haber inicial, superior al 30 por ciento para. El objetivo de los sindicatos es "ganarle al proceso inflacionario" en todas las jurisdicciones del país. Además, pidieron "una sustancial mejora" del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). El de ayer fue el primer encuentro paritario nacional y si bien no se definió una fecha exacta del próximo encuentro, se estableció que será la semana que viene, entre miércoles y jueves. Mientras, el titular de la cartera educativa, indicó que "habrá diálogo mañana y el fin de semana".



Al término de la reunión, que se extendió por una hora y cuarto el ministro Trotta afirmó a los medios nacionales que los cinco gremios (CTERA, UDA, AMET, Cea y Sadop) coincidieron en reclamar "un aumento superior al 30 por ciento para el salario inicial nacional", que asciende a 27.500 pesos, y "una sustancial mejora del Fonid", hoy en 1.210 pesos mensuales por cargo y hasta dos por maestro.



El ministro reivindicó "la negociación paritaria", sostuvo que es preciso "comprender ese ámbito de diálogo" y elogió "el enorme compromiso de los docentes durante la Covid-19". Otros de los temas planteados a Trotta por la dirigencia sindical se relacionaron con la conectividad, el estado de las escuelas y la vuelta a la presencialidad. En tanto, los gremios reiteraron la necesidad de avanzar en la vacunación de los docentes, cuyo inicio se anunció para los primeros días de febrero pero se demoró por la falta de dosis. Hasta el momento solo algunos pocos docentes mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes accedieron a la vacuna. La semana pasada, en el marco del Consejo Federal de Educación, los ministros acordaron un orden de vacunación.



Previo al encuentro de apertura de la paritaria, el presidente Alberto Fernández recibió en Casa de Gobierno al secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, y la secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso. Tras la reunión trascendió que el mandatario nacional mantuvo la postura de que "el objetivo es que los salarios le ganen este año a la inflación".



Tras la reunión con Trotta, Sara García, titular de AMET, expresó que "como mínimo" debe haber un aumento en línea con la inflación. "Las organizaciones gremiales hicimos ese pedido y el Ministerio se comprometió a evaluarlo y, en base a eso, hacer una propuesta en la próxima reunión". Por su parte, Sergio Romero, de UDA, señaló: "planteamos una necesidad imperiosa que tenemos los trabajadores de la educación: un cronograma que nos permita sacar el salario inicial de debajo de la línea de pobreza. Me avergüenza que un docente argentino tenga un salario más cerca de la línea de indigencia que de pobreza".