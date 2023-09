A pocos días de que la empresa Uber anunciara oficialmente su desembarco en la provincia, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, indicó que, actualmente, la ley que regula el Servicio Público de Transporte de Personas no contempla el mecanismo de traslado que propone la compañía, por lo que no puede operar. En ese marco, indicó que "es posible que haya que cambiar la ley para que opere Uber". Mientras tanto, si la firma quiere realizar tareas, "deberá cumplir con la reglamentación que exige la norma, como cualquier otra empresa", esto es, por ejemplo, que todos los vehículos que integrarán la flota de la compañía cuenten con su habilitación y que todos sus choferes tengan un carnet profesional. La postura del Gobierno va en contra de lo que viene expresando la compañía, la que, a través del director de Comunicaciones de Cono Sur de Uber, Juan Labaqui, indicó que "no hay una regulación específica" que impida que la compañía no pueda prestar servicio y, además, que "no hay nada adicional (documentación) que presentar", por lo que, estiman, en un mes la aplicación estará en funcionamiento.

Según indicó Hensel, la postura de la provincia surge "de un razonamiento lógico", ya que lo que ofrece la empresa es el traslado de pasajeros de un lugar a otro, con un costo, por lo que "es un transporte" y, como tal, está regulado por una ley provincial. La norma (814-A) define a los servicios como Regulares (colectivos) y No Regulares (taxi, remises; y servicios especiales, como contratados, turísticos y transporte escolar). Estos últimos son aquellos en los que "se pone a disposición de personas individualmente determinadas, sin frecuencias ni itinerarios fijos, con tarifas fijadas o no por la autoridad de aplicación". Así, el ministro resaltó que Uber no está encuadrado en ninguna de las categorías.

En ese marco, el titular de la cartera de Gobierno fue categórico al indicar que "ningún tipo de actividad puede iniciar si no cumple con los requisitos que te exige la legislación, sea cual fuese. Se trate de Uber o del ejercicio de una actividad profesional, como un comercio. Tiene que cumplir con normas". Además, indicó que, lo que le importa al Estado es, "fundamentalmente y más allá de los sistemas de transporte, que exista algún tipo de control sobre ese servicio, de manera tal de garantizar la seguridad de la población".

Desde la postura del Gobierno, para que Uber comience a operar, primero se debería cambiar la ley para que permita dicha actividad, a través de un proyecto en la Cámara de Diputados. Ante la consulta de si está dispuesto a una modificación legislativa, Hensel dijo que el tema no se ha conversado, dado que no ha habido ninguna presentación formal de la empresa. Si se diese el trámite en la Legislatura, por los plazos del proceso, ese tiempo excedería el mes que estima la compañía para su lanzamiento. Además, el ministro aclaró "no hay animosidad con ningún sistema, sólo decimos que se tiene que cumplir con un aspecto normativo, como en cualquier lugar".

La firma Uber anunció el miércoles pasado, a través de un comunicado, que comenzará a funcionar en ocho ciudades, como La Rioja, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, San Luis, Formosa, Río Cuarto y Concordia, y entre las que está incluida San Juan. En contacto con Radio Sarmiento, Labaqui dijo que "en todas estas ciudades no hay una regulación específica de todo lo que es viajes compartidos o plataformas de movilidad, con lo cual, no hay nada adicional que presentar" para funcionar.

Cobertura

Según indicaron, la app cuentan con cobertura de seguros por Accidentes Personales y Responsabilidad Civil, que se activa automáticamente desde el momento en que el socio conductor decide aceptar un viaje hasta que el último de los usuarios baja del vehículo.

Provincias

8 Es la cantidad de distritos, incluido San Juan, en que Uber anunció su puesta en marcha. Se estima que el lanzamiento será en 30 días.

Postura

El director de Comunicaciones de Cono Sur de Uber, Juan Labaqui, indicó que “no hay una regulación específica y no hay nada adicional que presentar”, para que la empresa comience a funcionar, mientras que aseguró que se cumplen todas las reglamentaciones nacionales.

Taxis y remises

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y de Producción, tiene habilitada una línea de crédito para que propietarios de taxis y remises puedan acceder a la renovación o recambio de automóviles. El objetivo del programa es que los trabajadores puedan contar con nuevas movilidades sin perder un día de trabajo. Sobre dicho plan, el viernes la administración uñaquista entregó los primeros nueve vehículos, mientras que hay otro resto que está en trámite. La necesidad de cambio de movilidad surge porque la ley que regula la actividad establece que el vehículo no puede tener una antigüedad mayor a 10 años. Sobre la línea de financiación, el gobernador, Sergio Uñac, dijo que "la renovación de las movilidades va vinculada a la seguridad y a la mejor prestación del servicio de alquiler, tiene que ver con algo que el Estado no puede relegar, pero también tiene que ver con lo que el Estado debe proveer como herramientas para que esa normativa siga vigente y para que quienes son titulares de vehículos puedan seguir trabajando".