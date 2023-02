La entrega de finalización de tramites jubilatorios fue el marco en el que el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, salió al cruce de las críticas de Orrego durante su acto de lanzamiento de campaña.

Ayer, el diputado nacional afirmó que la sociedad tiene “necesidades” y fue ese el punto que Hensel salió a responder.

“Resulta que uno escucha, en el discurso, que hay necesidades. Y si, a nosotros nos enseñaron que donde hay una necesidad hay un derecho

Pareciera que hablan solamente de las necesidades y se olvidan de los derechos. ¿Saben porque no puede ser ley la moratoria previsional?, ¿saben quiénes son los únicos diputados que no bajan a discutir esto? Los mismos que hoy empiezan a hablar de necesidades. Evidentemente hablan solo de necesidades y no de derechos. Les diría que hagan bajar a sus diputados”, dijo durante su discurso.

Uñac sobre la moratoria

"Cuando lo que solo falta es una ley, tenemos que ponernos todos manos a la obra. Cada una de la gente que forma parte de este equipo de trabajo en la provincia de San Juan, saben que en el Congreso Nacional tienen que ir y bregar por la aprobación de esta nueva moratoria", explicó el primer mandatario.

Y agregó, "esta nueva ley que va a permitir prorrogar la anterior porque si son más de 500 mil argentinos que pueden ingresar al sistema de jubilaciones y pensiones, quiere decir que por la cantidad de habilitantes que tiene San Juan, es muy probable que entre 10 y 15 mil sanjuaninos puedan formar parte si esta ley se aprueba".