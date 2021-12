En la Subsecretaría de Trabajo, un representante de la empresa de limpieza Iscot les informaba a los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) que no habían sido notificados "de que no iban a seguir trabajando en el Hospital Rawson", contó la secretaria General del gremio, Mirna Moral. Lo cierto es que la compañía participó de la licitación para seguir prestando el servicio, pero perdió ante una oferta más económica para el Estado de la firma Prozeta, que se hizo cargo del trabajo desde ayer. Así, desde Iscot sembraron dudas sobre la salida, lo que generó confusión y revuelo en los 200 trabajadores bajo su órbita, sumado a que les dijeron que la nueva empresa "se tenía que hacer cargo de ellos y que no les iba a respetar la antigüedad", señaló la sindicalista. En Prozeta hay voluntad de incorporar a los empleados, dijeron desde el centro de salud, los que, al comenzar su actividad en una nueva firma, arrancan de cero, pero Moral les explicó que es Iscot la que debe definir si los va a seguir necesitando en otros lugares o si los despide, ya que es la que, en este caso, "debe hacer la liquidación final", resaltó.

Moral dijo que la indemnización debe ser de Iscot, si es que no los necesita en otros lugares.

De acuerdo a los plazos contractuales, Prozeta desembarcó en el Rawson desde ayer, ya que el contrato de Iscot venció el 30 de noviembre. No sólo se dio la problemática con los 200 trabajadores, sino que el traspaso tan ajustado generó "dificultades", reconoció el director del centro de salud, Jorge Girón, quien explicó que el personal de la nueva empresa "no pudo ingresar antes", lo que terminó afectando la logística y eso hizo que "tengamos que reprogramar cirugías y endoscopías".

No obstante, Girón resaltó que la prestación del servicio de limpieza está asegurada, al igual que el funcionamiento del hospital; que Prozeta tiene garantizado el trabajo, ya que cumple tareas en otros puntos y puede reubicar empleados, pero que, a la vez, tiene la voluntad de sumar al personal de Iscot. "Se lo hemos pedido desde el Directorio, ya que nosotros y la nueva empresa necesitamos a esos trabajadores, los que están muy calificados", destacó el director.

La apertura de sobres de la licitación para la limpieza del hospital se llevó a cabo el 18 de noviembre, en la que Prozeta tiró una propuesta por 530.492.638 pesos por el periodo comprendido desde el 1 de diciembre al 31 de mayo de 2023, es decir 18 meses. Por su parte, Iscot, que venía trabajando hacía 16 años y estaba con un contrato prorrogado por la pandemia del coronavirus, ofreció una prestación por 701.981.801 pesos, o sea, 171.489.163 pesos más que la ganadora del proceso licitatorio. En otras palabras, la oferta de Prozeta representa un ahorro de 9 millones de pesos mensuales, ya que el hospital le pagará 29 millones de pesos por mes, mientras a Iscot le implicaba un desembolso de 38 millones de pesos, según informaron desde el Directorio del Rawson.