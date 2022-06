Recorridas. Ibarra estuvo en Villa Italia, en la feria de productores de Médano de Oro y en un barrio en el último mes.

Después de siete meses, Mauricio Ibarra reactivó su cuenta de Facebook con publicaciones sobre actividades en Rawson, el departamento que gobernó durante seis años. La movida no pasó desapercibida y movió el avispero en el mundillo político del distrito con mayor cantidad de electores de la provincia. Así, han corrido y se han ventilado interpretaciones en el tablero de ajedrez que representa el terruño rawsino, debido a la cantidad de sectores internos del PJ que están a la espera de lanzarse por la Intendencia. ¿La reaparición del exjefe comunal significa un distanciamiento con su principal socio, Carlos Munisaga, quien en 2019 quiso ser candidato, pero, al final, se bajó para tratar de lograr una unidad dentro del uñaquismo? ¿O, en realidad, empieza a mostrarse de nuevo para que ambos puedan posicionarse y al menos uno gane un lugar para ir a la contienda final?

Ibarra tuvo el timón del municipio desde el 2003 y en 2007 logró la reelección. En ese entonces, se peleó con el gobernador José Luis Gioja y se alió al basualdismo, con el que obtuvo una banca de diputado nacional en 2009. Tras su paso opositor, el armado de un partido propio y la llegada de Sergio Uñac al poder provincial, el rawsino y su equipo hicieron sociedad con PJ, al punto de que el exintendente se convirtió en asesor del gobernador y Munisaga desembarcó en la Secretaría de Seguridad, entre algunas de las figuras que consiguieron puestos en el Ejecutivo y el Legislativo.

Munisaga cuenta hoy con un mayor nivel de exposición al manejar un área sensible y, si bien evita hablar de candidaturas, tiene al municipio en su horizonte. Hay quienes ven que el funcionario se encaminaría a un juego más independiente y hasta alejado de su padrino político. Por otro lado, están los que analizan que Ibarra estaría dispuesto, con viento a favor, a jugar con mayor fuerza, retomar el protagonismo en detrimento de su socio y dar el salto para evitar que haya una imposición de otro candidato desde la cúpula del Frente de Todos.

Sin embargo, otras fuentes señalan que el exintendente está saliendo a "cubrir espacios" para no dejar nada liberado en el tablero rawsino, por lo que están los que consideran que ambos saldrán a mostrarse como diferentes o distanciados, pero que, en realidad, son lo mismo y que apuntan a que la candidatura quede para el sector.

Ibarra armó su partido Confe, con el que hoy está aliado al PJ.

El municipio está en poder de Rubén García, quien llegó de la mano del giojismo al pegar el salto desde la Secretaría de Obras de la gestión de Juan Carlos Gioja. Inclusive, peleó en la interna contra el uñaquismo por la Junta del PJ rawsina, aunque cayó ante Marcos Andino. No obstante, al intendente hoy se lo ve distanciado de ese sector peronista, mientras que con el uñaquismo hay desconfianza. Pese a ello, ya ha manifestado que quiere ir por la reelección.

A su vez, el menor de los Gioja le había dicho a este medio que "no me interesa volver a la Intendencia porque es una experiencia que ya he hecho", aunque en el mundillo político rawsino no terminan de creerle o, por lo menos, calculan que habrá una persona de ese espacio, pese a que no sobresale ninguna. Es que el giojismo tratará de no perder su bastión. Por su parte, Pablo García Nieto, actual defensor del Pueblo, sigue trabajando con su espacio político "Rawson Nuevo", con el que peleó y cayó en las primarias de 2019 con García. El dirigente tampoco relegará sus aspiraciones. La que también viene militando es la jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Silvia Pérez, distanciada del intendente y del giojismo.

Escenarios

Alternativa

Fabián Aballay, ministro de Desarrollo Humano y dirigente político de confianza de Sergio Uñac, había manifestado en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que un sistema de lemas sería útil en Rawson, debido a la cantidad de protagonistas que quieren quedarse con la Intendencia. Un esquema de ese tipo termina tributando los votos de cada uno de los candidatos de un frente hacia el que obtuvo más adhesiones, lo que le puede resultar vital para aventajar a un rival de otra coalición. El sistema electoral se encuentra en espera tras la judicialización.

La oposición

En las elecciones 2021, los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio quedaron en Rawson a cuatro puntos de los del Frente de Todos. Pese a esos números, no se vislumbra ninguna figura que pueda capitalizar los votos de ese comicio, que combinaron el rechazo al Gobierno nacional y las críticas a la gestión comunal. El Pro casi que perdió a Gimena Martinazzo, exreferente del departamento, denunciada por presuntos manejos irregulares de fondos en el partido, y la que asoma tenuemente es la concejal Verónica Benedetto. Orrego no tiene a nadie.