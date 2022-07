Los intendentes del Frente de Todos (FdT) decidieron empezar a reunirse para compartir experiencias y problemáticas de gestión y charlar de política. El debut se concretó en la noche del jueves en Ullum, en la que dejaron en claro su posicionamiento, dado que invitaron al gobernador Sergio Uñac y respaldaron su eventual candidatura el año que viene para pelear por un tercer mandato, según trascendió de fuentes ligadas al encuentro.

Los jefes comunales del oficialismo son 16 y asistieron 13: los peronistas Emilio Baistrocchi, de Capital; Rubén García, de Rawson; Armando Sánchez, de Pocito; Romina Rosas, de Caucete; Miguel Vega, de Jáchal; Jorge Palmero, de Albardón; Mario Martín, de Sarmiento; Cristian Andino, de San Martín, y Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo, más los bloquistas Jorge Espejo, de Iglesia; Carlos Maza, de Angaco, y Miguel Atampiz, de Zonda, y el anfitrión Leopoldo Soler, de Ullum, que había llegado a la Intendencia a través del basualdismo y luego se dio vuelta y ahora está con el oficialismo. Los ausentes fueron los justicialistas Jorge Castañeda, de Calingasta, y Omar Ortiz, de Valle Fértil, quienes avisaron que no podían asistir, dijeron las fuentes. Lo mismo le habría pasado a Fabián Gramajo, de Chimbas, al que se lo llamó debido a que administra el tercer departamento más poblado de la provincia, pero no contestó.

El alineamiento de los intendentes con el proyecto Uñac 2023 resulta clave, teniendo en cuenta que en Juntos por el Cambio y sectores minoritarios del PJ vienen señalando que el Gobernador no puede ir por un nuevo período. El acompañamiento de los jefes comunales garantiza la militancia en los departamentos del plan rereeleccionista del mandatario, una vez que tome la decisión. Además, es el primer apoyo en conjunto de los caciques territoriales, dado que se habían venido manifestando individualmente ante consultas periodísticas. Los fundamentos del oficialismo sobre la habilitación constitucional apuntan a que la carta magna es clara cuando señala que los cargos de Gobernador y vice son distintos y cada uno puede ser reelegido "consecutivamente hasta dos veces" porque nada indica que dichos puestos sean equiparables. Es que los opositores cuentan como primer mandato de Uñac su paso como Vicegobernador en el período 2011-2015.

La cumbre de los intendentes del FdT se gestó durante el viaje que tuvieron con Uñac a Ciudad de Buenos Aires por gestiones por obras públicas (ver recuadro). Las fuentes explicaron los encuentros continuarán y la idea es que se lleven a cabo en los distintos departamentos, en los que el Gobernador podrá concurrir o no, dependiendo de su agenda.

Entre los jefes comunales están analizando como denominar al grupo. Según trascendió, no prende el nombre de liga, por la existencia de la llamada Liga de Gobernadores a nivel país, por lo que ha sonado la identificación de foro de intendentes, aunque aún no hay nada cerrado. Por otro lado, las fuentes consultadas indicaron que no habrá un líder, sino que será un "grupo transversal".

En los encuentros de tipo institucional que ha mantenido Uñac en Casa de Gobierno con los jefes departamentales ha primado el mensaje de desplegar mucha gestión y estar atento a las necesidades de los vecinos en la difícil situación económica.

>> PROTAGONISTAS

Respaldo grupal

En su primera reunión, los intendentes oficialistas invitaron a Sergio Uñac y respaldaron su eventual candidatura a Gobernador en 2023. Los jefes comunales venían dando su apoyo a la re reelección de manera individual.

Destinos

La primera cita se dio el jueves en la noche en Ullum, distrito bajo el control de un aliado del oficialista Frente de Todos. La idea de los jefes comunales es continuar los encuentros en el resto de los departamentos, dijeron las fuentes.

Temas

Las fuentes aseguraron que, en los encuentros, los intendentes intercambiarán experiencias de gestión y plantearán las problemáticas comunes en materia de administración. La política no estará ausente, de cara a 2023.

Gestiones en Nación

El gobernador Sergio Uñac invitó a los 16 intendentes oficialistas a un encuentro con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. En esa reunión, los jefes comunales (el único que no pudo asistir fue el de Sarmiento, Mario Martín) pudieron conocer el actual estado de sus proyectos presentados dentro del plan Argentina Hace, además de plantear nuevas iniciativas.

Luego, el mandatario provincial se reunió con el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, con quien obtuvo 500 millones para líneas de créditos blandos y a sola firma para pequeñas y medianas empresas. El Gobernador también llevó a la cita a los jefes comunales. Tras las actividades, hubo un almuerzo entre los sanjuaninos en donde se habló de política y surgió el foro de intendentes, dijeron las fuentes.