El intendente de Jáchal, Miguel Vega, aseguró que tiene 131 vacantes de una planta permanente total de 178 empleados, lo que arroja un hueco del 74 por ciento. Por ello, disparará un concurso de ingreso de personal y afirmó que el gremio SUOEM le pidió que la incorporación sea al menos de 80 trabajadores. El jefe comunal señaló que el martes se reunirá a las 18 con su equipo y los dirigentes sindicales para definir el número en el marco de paritarias y teniendo en cuenta el impacto presupuestario, ya que, al sumar municipales como efectivos, se incrementarán las partidas correspondientes a salarios. De cerrarse un acuerdo y cumplir con todos los pasos administrativos, Vega calculó que los ingresos podrían estar dándose durante marzo del año que viene.

La poca cantidad de personal en planta permanente (47) llama la atención, aunque el jefe comunal explicó que cuenta con 664 contratados que, de alguna manera, cubren el faltante. No obstante, los trabajadores temporarios no cuentan con el aval para firmar expedientes en los cargos jerárquicos y de mayor responsabilidad. Ahora, el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) con el que se rige la comuna establece que el concurso de ingreso debe ser abierto a cualquier interesado. Si, por ejemplo, se decidiese que fuese cerrado, es decir, sólo para los empleados municipales de carácter temporario (contratados), tiene que haber una suspensión o modificación de la pauta establecida en el convenio, la que debe ser aprobada por el Concejo Deliberante. Entonces, el martes se verá si hay un planteo en ese sentido. Ya hubo un antecedente de suspensión de artículos del CCT, el cual ha tenido un impacto directo en los salarios de los trabajadores, indicó el intendente, quien el martes dio una conferencia de prensa para hacer anuncios (Ver Aumento salarial...).

Vega señaló que, tras la reunión con el gremio, saldrá la cifra de ingreso, "de acuerdo a los recursos que tenga el municipio, en base a las proyecciones de coparticipación para 2023, para cubrir parcialmente las vacantes que hay", destacó. Frente a un porcentaje tan alto de vacantes en la planta permanente, el jefe comunal indicó que está reducido el número de jefes y personal jerárquico, que es el autorizado para firmar expedientes.

Los trabajadores que queden como efectivos entrarán en las categorías más bajas: la J para el personal obrero y la G para los administrativos. Las incorporaciones implicarán un aumento presupuestario, ya que la comuna, además de pagar los sueldos, debe agregar las cargas patronales (jubilación y obra social).

Ante la consulta de si el concurso de ingreso tiene un trasfondo político, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones del año que viene, Vega resaltó que la movida no solo apunta a cubrir, aunque sea parcialmente, los huecos generados por jubilaciones y fallecimientos, sino a otros motivos. "Se trata de un pedido que viene haciendo el gremio hace mucho tiempo. Será el primer ingreso después de muchos años. El proceso de incorporación se ha dilatado porque había que hacer concursos de ascensos, los que se efectuaron entre 2021 y este año", manifestó.

Si hay acuerdo el martes con SUOEM, el intendente estimó que el examen sería en la segunda quincena de enero de 2023, además de que en el concurso se evalúa la capacitación de los inscriptos y la antigüedad y el desempeño laboral en el caso de personal que ya esté en el municipio.



Medidas

El intendente de Jáchal dijo que, en lo que va de su gestión, ascendió a poco más de 600 becarios a contratados. La movida implicó una mejora salarial para ese tipo de trabajadores, que se caracterizan por no tener estabilidad laboral.



Aguinaldo

Desde la comuna jachallera informaron que el medio aguinaldo para el personal de planta permanente se pagará el 16 de este mes. Como los contratados no cobran aguinaldo, el intendente les viene otorgando un plus en junio y diciembre.

Aumento salarial a efectivos y contratados

El martes, en conferencia de prensa, el intendente Miguel Vega anunció un aumento del 32 por ciento, en tres tramos, para el personal de planta permanente: 10 por ciento en noviembre, 7 en diciembre y 15 en enero. El jefe comunal dijo que el incremento salarial anual arroja un 97 por ciento. Además, explicó que la comuna se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo, el cual establece que las subas de sueldos se darán de acuerdo al porcentaje de incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se fija a nivel nacional. No obstante, expresó que, como dicho mecanismo iba atrasado con respecto a la inflación, se llegó a un acuerdo con SUOEM para otorgar los incrementos de acuerdo a la inflación anual. Para ello, fue necesaria una suspensión de la cláusula del CCT, la que fue aprobada por el Concejo Deliberante. No fue lo único, ya que Vega comunicó que también habrá un aumento del 50 por ciento para los trabajadores contratados a partir de enero, en base a los haberes de febrero de este año. Asimismo, indicó que ese personal recibirá un plus de 15 mil pesos el 16 de diciembre, el que se suma al de 8 mil pesos que habían percibido en junio.